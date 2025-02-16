Укр Рус
Освіта Саморозвиток Вони "спелись": як сказати це дотепно українською і у прямому, і у переносному значенні
16 лютого, 11:35
2

Вони "спелись": як сказати це дотепно українською і у прямому, і у переносному значенні

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "спелись" у переносному значенні означає, коли люди з схожими інтересами знайшли спільну мову.
  • Українські відповідники: "Яке їхало, таке здибало", "Одного поля ягоди", "Одне одного варте".

Русизм "спелись" можна перекласти дослівно, а можна вжити як фразеологізм, замінивши дотепними і влучними українськими відповідниками.

У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", 24 Канал розгляне слово "спелись", посилаючись на тікток Марії Словолюб.

Дивіться також Кого ми "любимо", а кого "кохаємо": з'ясуємо тонкощі почуттів

Як замінити слово "спелись"

Траплялося чути слово "спелись", і мова піде не про співи, а про його переносне значення. Так-от цей русизм вживається у ситуації, коли зустрілися люди зі схожими інтересами, уподобаннями, поглядами, манерами чи характерами – одразу знайшли спільну мову.

Але українці бачили у цій ситуації свою картину, а тому мають низку дотепних і влучних виразів, ловіть:

  • Яке їхало, таке здибало!
  • Яке дибало, таке надибало!
  • Одного засолу огірочки.
  • Одним миром мазані.
  • Одного поля ягоди.
  • Обоє рябоє!
  • Який їхав, таку стрів!
  • Одного тіста книш.
  • З одного тіста ліплені.
  • Зустрівся Яким – з таким!
  • Одне одного варте!
  • З одного сукна ґудзики.
  • Гарна парочка – Семен та Одарочка!

Влучно, незвично і різноманітно – скористайтеся одним із цих висловів!

А от "два сапога – пара" – це російська приказка, яка не властива українцям, навіть у дослівному перекладі.

А якщо перекласти "спелись" дослівно, то українською це буде – зіспівалися. Коли виконавці, співаки гарно доповнюють один одного в дуеті чи хорі.

Як же буде "спелись" українською: дивіться відео

Добирайте, що вам до душі і говоріть влучно українською!