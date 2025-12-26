Вітання до свята Собору Пресвятої Богородиці та днем ангела Марії: листівки і побажання

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці. Це свято вшановує Матір Божу, а також усіх, хто має ім'я Марія.

Як привітати зі святом Собору Богородиці?

Одразу після Різдва Христового, віряни святкують ще одне велике християнське свято – Собор Пресвятої Богородиці, 26 грудня. У цей день вшановують Богородицю, як Матір Спасителя. У цей день християни моляться до Богородиці та просять її заступництва.

Назва ж свята "Собор" означає, що цього дня прославляють не лише Богородицю, а й тих, хто був найближчим до події народження Христа: святого Йосипа Обручника, царя Давида – предка Ісуса, святого Якова, брата Господнього.

А ще, слово "Собор" об'єднує всі свята пов'язані з Богородицею і подією Різдва Христового. Цей день можна вважати і Днем ангела усіх, хто називається Марія.

Дорога Маріє, вітаю з Днем Ангела! Хай твій небесний покровитель завжди береже тебе, дарує здоров’я, мир і щасливі миті. Нехай твоє життя буде світлим, як ім’я, що означає благодать. Хай любов і добро супроводжують тебе щодня.

Зі святом Собору Пресвятої Богородиці! Хай Її материнська любов і заступництво завжди охороняють ваш дім, дарують мир, здоров’я та духовну силу.

Маріє, хай Ангел твій ніжно літає,

Від лиха й смутку тебе захищає.

Хай буде радість у кожному дні,

А щастя й мир – завжди при тобі.

Вітаю зі святом Собору Богородиці! Нехай Пречиста Мати береже вас від негараздів, а у серці завжди панує віра й надія. Хай Її молитви й благословення супроводжують вас у кожному дні, даруючи світло й спокій.

Маріє, вітаю тебе з Днем Ангела! Хай твій небесний охоронець завжди буде поруч, даруючи спокій і впевненість у кожному кроці. Нехай твоє життя буде наповнене світлом, добром і любов’ю, а всі мрії здійснюються.

Марія-Мати нас веде,

Її молитва не мине.

Хай буде щастя й благодать,

А серце вміє світло дарувать.

Пречиста Мати нас благословляє,

Її молитва завжди охороняє.

Хай буде спокій у вашій родині,

А світло любові – у кожній людині.



Вітаю зі святом Собору Богородиці! Нехай Пречиста Мати дарує вам здоров’я, силу духу й щасливі дні. Хай Її любов зігріває ваші серця, а кожен день буде наповнений добром і світлом.

Ці привітання ви можете надіслати усім чи конкретно Маріям. 26 грудня – це день вдячності Богородиці та всім, хто був поруч із Христом у момент Його народження. Він нагадує нам про силу віри, смирення й материнську любов, що стали основою великої таємниці Різдва.