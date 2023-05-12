У МОН розповіли, чи запровадять у школах України курс статевого виховання

12 травня 2023, 18:39
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Джерело:

УП

У Міносвіти розповіли, чи запровадять у школах України курс статевого виховання. Про це мовиться у відповіді МОН громадській організації "Політична дія жінок".

Однак, що цікаво, вона є доволі неоднозначно: міністр освіти Оксен Лісовий та гендиректор Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Олег Єресько надали різні відповіді. Про це повідомила Ірина Тишко – співавторка петиції про статеве виховання, яка надсилала запит у МОН.

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Чи запровадять у школах статеве виховання

Міністр освіти заявив, що МОН розробляє проєкт стандартів, які передбачають впровадження окремого курсу статевого виховання у школах. Він враховуватиме подібний досвід європейських країн. Зараз триває розробка "просвітницьких програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів" для дітей та молоді, батьків, вчителів.

Водночас у Директораті дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН повідомили, що статеве виховання уже є в програмі як складник системи національного виховання дітей та молоді.

Теми включені у зміст таких обов'язкових навчальних предметів:

  • "Я досліджую світ" (1 – 4 класи);
  • "Основи здоров'я"/ "Здоров'я, безпека та добробут" (5 – 9 класи);
  • "Біологія" (8 – 11 класи)".

Також учням пропонують такі факультативні курси:

  • "Я – моє здоров'я – моє життя";
  • "Дорослішай на здоров'я";
  • "Повага. Любов. Секс";
  •  "Захисти себе від ВІЛ"/"Школа проти СНІДу".

За словами чиновника, МОН схвалило для використання також посібник для тренера "Репродуктивне здоров'я та відповідальна поведінка учнівської молоді", "Здоров'я молоді та його складові" – для проведення інтерактивних занять, "7 кроків назустріч" – для роботи з батьками з питань статевого виховання.

Єресько додав, що для реалізації програм статевого виховання потрібна підготовка педагогів, розроблення сучасних навчальних і методичних матеріалів, а також інформаційна підтримка на рівні громад, ЗМІ, суспільства.

До теми Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання в освіті

Українці підтримали петицію про обов'язкове статеве виховання у школах

  • Петицію з вимогою запровадити обов'язкове статеве виховання в систему освіти оприлюднили 9 лютого.
  • Українці підтримали її. За місяць ця петиція набрала понад 25 тисяч підписів.
  • Автори вважають, що статеве виховання дітей важливе.
  • Статеве виховання допоможе учням зрозуміти, як дбати про своє здоров'я і попереджувати ризики статевих захворювань.
  • Також те, що сексуальність є природним аспектом людського існування. І має допомогти дітям підготуватися до дорослого життя.
  • Статеве виховання також навчає дітей та підлітків про здорові стосунки. Це може допомогти їм уникнути ситуацій насильства, зокрема сексуального.
  • Петицію про впровадження обов'язкового статевого виховання у систему освіти України розглянув глава нашої держави Володимир Зеленський. Він доручив опрацювати відповідні пропозиції уряду.
Автор: Марія Волошин