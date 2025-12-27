Степан чи Стефан: який варіант імені правильний
- Ім'я Степан походить від грецького слова Στέφανος і має кілька варіантів написання: Степан, Стефан, Штефан, кожен з яких правильний залежно від мови.
- В Україні найближча форма – Степан, але можливі й інші варіанти, такі як Іштван, Естебан, Стефано, Стівен, і це впливає на утворення прізвищ та батькових форм.
В Україні дозволено написання різних варіантів одного і того ж імені. А в основі – вибір батьків та культурна традиція.
Що означає ім'я Степан та які форми може набути ім'я, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Вікіпедію".
Як правильно звертатися до чоловіка – Степан чи Стефан?
Різні імена переживають пік популярності у свій час. І ці цикли можуть повторюватися – давні імена стають знову популярними. Серед чоловічих імен, які повертаються – Степан.
Ім'я походить від грецького слова Στέφανος – "стефанос", що означає "вінець", "корона", "нагорода" – традиційний атрибут богині Гери.
У християнській традиції воно асоціюється з першим мучеником святим Стефаном, а його значення – "увінчаний", "гідний пошани", "переможець".
В Україні ім’я Степан стало дуже поширеним, особливо в традиційних родинах, де воно символізувало шляхетність і духовну силу. Але у нього є кілька версій його написання в Україні:
- Степан,
- Стефан,
- Штефан.
І усі варіанти є правильними, просто за основу взято транслітерації з різних мов.
- Степан – характерне для української, білоруської, чеської, російської мов.
- Стефан – для польської, болгарської – Stefan.
- Штефан – для румунської, чеської, словацької – Štefán, німецької – Stephan. Це може бути і прізвище.
Тому, варіант звучання імені батьки для свого сина обирають, залежно від уподобань чи традицій – культурних чи мовних.
Ба більше, цілком можна назвати – Іштван, Естебан, Стефано або Стівен.
Стефан чи Штефан, можна зустріти на Заході України, згадайте лише пісню про Довбуша, де згадується "Добрий вечір, Штефанова" (це дружина Штефана).
Звичайно, для української мови найближча форма – Степан. Але від усіх імен, можна утворити кілька пестливих варіантів:
- Степа́нко,
- Степа́ночко,
- Степа́нонько,
- Сте́фко,
- Штефко,
- Штефцьо (у Галичині),
- Стець,
- Стецько.
Носії цього імені часто асоціюються з врівноваженістю, мудрістю, почуттям справедливості та глибиною думки.
А ще – чимало прізвищ походять від цього імені – Стеф(п)аненко, Стеф(п)анчук, Стеф(п)анюк, Стеф(п)анов, Стеф(п)анів, Степанков, Стефанко, Стеф(п)анишин, Стецюк, Стецик, Стецишин та подібні варіанти на початку з літерою "Ш".
Яке б ім'я ви не обрали, врахуйте, що у відповідній транслітерації буде по батькові – Степанович / Степанівна, Стефанович / Стефанівна, Штефанович /Штефанівна та латинська транслітерація у закордонних документах.