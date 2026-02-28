"Як можна бути такими свинями?": вихователька розкритикувала дії людей в укриттях садків
- Вихователька з Києва Ярослава Бабієць критикує поведінку сторонніх людей, які під час тривоги користуються укриттями дитсадків, створюючи безлад.
- Що думають інші – у новині.
Вихователька з Києва Ярослава Бабієць розкритикувала поведінку людей, які ходять в укриття дитсадків під час тривоги. Педагогиня скаржиться на безлад.
Часто вихователі зранку неприємно здивовані побаченим в укриттях. Деталі вона описала у своєму дописі у Threads.
На що скаржиться вихователька?
Педагогиня розповіла, що працює у державному (комунальному) садку у столиці України.
Вона зазначає, що укриття їхнього закладу освіти у час обстрілу чи тривоги вночі приходять сторонні люди. Останні усе майно садка підлаштовують під себе: зсувають лавки та стільці, щоб було зручно спати, зсувають або виносять в інше приміщення столи, користуються серветками, не змивають унітази тощо.
Кожного ранку вихователі мусять ставити усе на місця та мити лавки, на які люди залазять з брудним взуттям тощо. Як можна бути такими свинями? Не вмієте дотримуватись порядку – рохкайте вдома,
– написала Бабієць.
Що кажуть українці?
У коментарях українці висловили свої думки.
І у нас так було. А зараз заборонили. Укриття тільки для учасників освітнього процесу. Я вважаю, це правильно, хоч і живу поряд – ніколи не ходила туди. Завжди було цікаво, як можуть вночі туди ходити хто заманеться, а зранку дітей туди вести.
Це майже в усіх сховищах, які належать до навчальних закладів, така ситуація. У нас батьки закуповують воду, яку в разі потреби видають дітям, котрі забули свої пляшки з водою. Вистачає на декілька місяців. Після приходу місцевих мешканців вода закінчується за добу і срач всюди.
Як я вас розумію. У нас люди почали навіть розпаковувати господарські товари.
А потім ми дивуємося, охкаємо і проклинаємо тих, хто закрив укриття.
Знаю садочок, в якому вхід в укриття садочка дозволили лише дітям з садочка, їхнім родинам та сім'ям працівників. Зробили це після того, як туди почали приходити безхатьки та люди з різноманітними залежностями, які спали на дитячих ліжках та постелі вже задовго після закінчення тривоги тощо (поруч є ще одне укриття, просто менш облаштоване).
Як на мене, садочкове укриття – не місце для всіх.
Згодна з вами. Але коли почалась війна і не було де ховатися, то ми з сім'єю ходили в укриття школи. І попри те, що там було дуже людей, це не заважало кожному хоч трохи подбати про місце, де ти перебуваєш. З розумінням ставимось до людей, які ходять в укриття, але не розуміємо свиней.
Коментарі українців / скриншот
Чи пускають сторонніх в укриття закладів освіти у час тривоги?
- У Львові під час повітряної тривоги людей не пустили до укриття в одній зі шкіл.
- Інцидент стався у середині лютого. Працівники школи заявили, що сховище призначене лише для учнів.
- Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк зазначив, що під час освітнього процесу укриття насамперед призначені для безпеки учнів та працівників школи.
- За його словами, школа не може повністю перевіряти та контролювати сторонніх осіб, а отже є додаткові ризики для безпеки дітей.