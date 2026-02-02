Не "сурок": як називається тварина-метеоролог, яка прогнозує весну на Стрітення

На Стрітення, окрім релігійних та народних обрядів, існує ще одна традиція – прогнозувати весну за діями тваринки, яку помилково називають "сурок". Але українською вона має інше наймення.

В українській мові є свої назви тварин, зокрема і для символічної тварини – "сурка", про якого розповідаємо з посиланням на "Вікіпедію".

Як називається українською "сурок"?

Цього великого гризуна родини білячих, товстого і незграбного, що живе у степових регіонах, називають помилково – сурок. Його цінують за цінне хутро та шкіру, але побачити його – рідкість, через полохливість, а на зиму – тварина впадає у сплячку. Втім, відомий гризун за свистом та спостереженням за його поведінкою – на Стрітення (а за новим календарем, його святкують – 2 лютого) так прогнозують погоду на весну.

А українська назва – бабак. Вона запозичена з тюркських мов і означає, за однією версією – "коротконогий", а за іншою – "вовняні панчохи".

"Рушиться по полю сніг. Свиснув бабак, почорніла дорога. Струмінь в ярочку побіг." (Яків Щоголів)

Можна зустріти і й трішки інші назви:

байба́к,

боба́к.

А ресурс "Словотвір" пропонує назву – свистень, пояснюючи тим, що тварина, коли просинається й за звичаєм сповіщає людей про наближення весни, свистить. Однак, в українських словниках можна зустріти і слово "сурок", як синонім до байбака. І Словник української мови (СУМ) і ресурс "Горох", дають визначення – "великий степовий гризун з цінним хутром жовтого або рудуватого кольору з домішкою чорних і бурих тонів на спинній частині". Це слово теж тюркського походження: суыр (suur), суур – "бабак, байбак". Ймовірно через походження звуку – свисту, який видає тварина. Це типово, коли назви тварин чи птахів утворювалися від їх "голосів", як-от у випадку з пташкою "синичкою". Латинська назва тварини – Marmota, що перекладається як "гірська миша". 24 Канал писав, який прогноз зробив найвідоміший в Україні бабак Тимко сьогодні. Будемо очікувати і перевіряти, як збудеться передбачення. Добре, якщо ви знаєте обидві назви, однак для української мови характерніша назва – "бабак", саме так перекладають назву відомого фільму – "День бабака". А ще – "бабаком / байбаком", називають – неповоротку ледачу людину: "Хто б сподівавсь, що Турн бабак?" (Іван Котляревський). Що ви знаєте про бабаків?

Як і кожна тварина, бабаки мають свою характерну поведінку та звички, яка їх виділяє, і деякі з них дуже цікаві.

В Україні поширений бабак степовий (Marmota bobak) – мешкає в степах Поділля, Харківщини, Донеччини.

Бабаки — майстри глибокої сплячки: вони можуть спати до 6 місяців, знижуючи температуру тіла до 5°C.

Символ весни: у США є День бабака (Groundhog Day), а в Україні – бабак теж вважається "провісником весни".

Гризуни свистять – це сигнал тривоги. Їхній свист чути на сотні метрів.

Що ви знаєте про бабака: дивіться відео

Живуть колоніями: вони – соціальні тварини, з чіткою ієрархією

Їх житло – складні системи нір із "кімнатами" для сну, їжі, туалету.

Науковці розрізняють 15 сучасних видів бабака з двох підродів.

Хоча більшість часу проводять на землі, вміють плавати і лазити по дерева.

В Європі вірили в прогнози бабаків ще з часів Римської імперії.

Очікуйте, як збудеться прогноз бабака Тимка щодо приходу весни.