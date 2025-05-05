Це вам не "город": як красиво і правильно розповісти про своє місто
- 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповідає, як не зіпсувати розповідь про своє чи вподобане місто суржиком.
- Зокрема, допомагаємо виправляти поширені помилки, які ви могли чути чи робити самі.
В Україні є чимало цікавих локацій, які зачаровують наших мандрівників та іноземних туристів. Зокрема, красою, історичністю та легендами може похизуватися чимало наших міст.
Якщо ж ви хочете красиво поділитись враженнями від побаченого, не забувайте про чистоту мовлення. Як не зіпсувати розповідь про своє або вподобане місто, розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".
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Як красиво і правильно розповісти про своє місто
У сто шостій добірці підкажемо, які суржикові слова не варто вживати, якщо описуєте локації чи будівлі, які ви побачили під час прогулянки тим чи тим містом.
- Город – місто;
Для початку зауважимо, що українською великий населений пункт називаємо містом. Город – це ділянка, на якій садять овочі. На позначення міста слово "город" можна зустріти зрідка, та й то у розмовному мовленні.
- уліца – вулиця;
- площадь – площа;
- брущадка – бруківка;
- фонарі – ліхтарі;
Гуляєте ви вулицями, площами, які можуть бути вимощені бруківкою та "прикрашені" ліхтарями.
- криша – дах;
- дома – будинки;
- лєсніца – сходи;
- дєтська площадка – дитячий майданчик;
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Оглядаєте історичні будинки, які "хизуються" колоритними дахами та цікавими сходами.
- больниця – лікарня;
- жєлєзнодорожний вокзал – залізничний вокзал;
- учбовий заклад – заклад освіти;
Серед них можуть бути навіть лікарні, заклади освіти та залізничний вокзал.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / фото Марії Волошин
Загалом ледь не кожен населений пункт в Україні може похизуватися своїми видатними пам'ятками та місцями.
- достопрімічательность –
Як свідчать українсько-російські словники, це слово в українській мові має кілька значень. Вони можуть залежати від контексту та об'єкта. Тож "достопримечательность" українською можна назвати так:
- культурна чи історична пам'ятка;
- визначний об'єкт чи місце;
- пам'ятне місце;
- славна пам'ятка;
- варта уваги річ;
- визначна річ.
На Галичині ще можна почути цікаве слово "дивогляд".
Також, аби по-справжньому помилуватися всіма цікавими локаціями, ви можете прокататися на громадському транспорті, у якому діє безготівковий проїзд, та вийти на зручній для себе зупинці.
- остановка – зупинка;
- безналічний – безготівковий;
- общественний – громадський;
Тож цікавих вам мандрів рідною країною та грамотних розповідей про її культурні та історичні пам'ятки та місця.