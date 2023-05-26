Росіяни захлинуться кров'ю: як українською говорити про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України продовжують активно готуватися до контрнаступу, аби вибити з нашої землі усіх російських окупантів. Натомість Київ досі очікує на необхідну зброю від Заходу.

Поки представники української влади та силових структур обговорюють деталі контрнаступу ЗСУ, 24 Канал розповість, як правильно говорити про нього українською.

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Як правильно говорити українською

У двадцять дев'ятій добірці підкажемо вам, про які суржикові слова треба забути, коли розповідаєте про контрнаступ нашої армії.

контрнаступлєніє – контрнаступ;

направлєніє – напрям;

оружиє – зброя;

Запад – Захід;

Поки Київ чекає на обіцяну зброю від Заходу, ми радимо вам не вживати такі слова як "контрнаступлєніє", "направлєніє", "оружиє" і "Запад".

побєда – перемога;

вайна – війна;

Якщо Україна отримає потрібну кількість зброї та техніки, від західних партнерів, то зможе здобути чимало перемог на полі бою та згодом – головну перемогу у цій війні. Тільки не кажіть "пабєду" в "вайнє".

преступники – злочинці;

наказані – покарані;

мір – світ;

унічтожити – знищити;

Кіріл – Кирило;

Ба більше: Україна не лише переможе у російсько-українській війні – усі російській воєнні злочинці будуть покарані. Очільник нашої розвідки Кирило Буданов запевнив: останніх знайдуть у будь-якій точці світу і знищать.

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І тут майте на увазі: не вживайте такі суржикові слова як "преступники", "наказані", "мір", "унічтожити". Також пам'ятайте, що очільника ГУР МО звати Кирило, а Кіріл – це глава Російської православної церкви, який підтримує війну в Україні.

ад – пекло

Голова української розвідки при цьому пообіцяв "справжнє пекло" росіянам. Він заявив:

"Російська орда захлинеться кров'ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!".