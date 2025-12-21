Чому саме "Святвечір": звідки походить така назва та як правильно її писати

В очікуванні великого християнського свята Різдва та вечора на передодні, у декого виникає питання як правильно писати назву цього святого вечора – разом, окремо чи через дефіс.

Про походження назви "Святвечір", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Святвечір – чому саме така назва свята?

За кілька днів усі чекають найбільшого християнського свята – Різдва Христового 25 грудня. У кожній країні цей день сповнений цікавих християнських та народних традицій.

Та йому передує ще один важливий вечір – Святвечір. Цьогоріч він припадає на середу 24 грудня. Цей вечір – особливий час очікування народження Спасителя, коли родина збирається за святковою вечерею, що має глибокий духовний зміст.

Тому – назва не випадкова. Слово "Святвечір" утворене від двох частин: "святий" і "вечір". Воно буквально означає "святий вечір" – вечір перед великим святом. Як пояснює Олександр Авраменко, слова утворені з іменника та прикметника пишуться разом – "святий вечір", отже – Святвечір.

У сучасній українській мові слово "Святвечір" пишеться – разом і з великої літери, адже це власна назва релігійного свята. Варіанти "Святий вечір" чи "свят-вечір" – історичні або розмовні, але нормативною формою сьогодні є саме – "Святвечір". У текстах офіційного чи освітнього характеру варто дотримуватися цього написання.

У народній традиції Святвечір символізує межу між буденністю та святістю, момент переходу від очікування до радості.

Це свято в народі ще називають – Багата кутя, Вілія та Віґілія, Багатий вечір, Багат-вечір.

Не лише "Святвечір" / Мова – ДНК нації

Святвечір – це не лише календарна дата, а й символ єдності родини, духовного очищення та очікування світла. У літературі й фольклорі він часто постає як вечір тиші, молитви та надії. А в українців – і низки народних традицій з дідухом, 12 пісними стравами, кутею, узваром, обрядами та, перш за все – єднанням родини.

Про особливість та важливість цього вечора свідчить низка обрядів, народних прогнозів та навіть дівочих ворожінь. Найважливіші спостереження за погодою, а відповідно за прогнозом на урожай на наступний рік:

На багату кутю зоряне небо – кури добре нестимуться і вродить горох.

Місячна ніч – врожай на баштани.

Ожеледь на деревах – вродять горіхи й садовина.

Сніг іде – врожай на яблука.

Якщо чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо.

Іній або сніг – на мокре літо і дорід зернових.

Святвечір символізує єдність родини, духовне очищення та надію на світло. 24 Канал бажає вам затишного родинного Святого вечора!