З якого класу тебе б вигнали зі школи: простий тест від вчительки спантеличив мережу

У мережі набирає популярності тест із запитаннями від вчительки української мови для різних класів школи. Багато користувачів зізнаються, що не змогли відповісти навіть на перше завдання.

"Найскладніше" питання тесту, що став вірусним

Учителька української мови, яка допомагає випускникам готуватися до Національного мультипредметного тесту, опублікувала на своїй сторінці у TikTok невелике опитування. У ньому було по одному запитанню з програми кожного року навчання — від першого до одинадцятого класу.

Дивіться також 2 мільйони учнів в Україні безоплатно харчуються у школах: ця кількість значно зросте

Відео швидко стало популярним і вже зібрало майже 100 тисяч переглядів. Як не дивно, найбільше труднощів викликало найперше запитання, яке зазвичай вивчають у першому класі.

Питання: скільки літер в українському алфавіті?

скільки літер в українському алфавіті? Правильна відповідь: 33.

Чимало користувачів зізналися, що не змогли одразу відповісти на це просте запитання.

Які ще питання були у тесті?

У тесті були завдання з різних класів шкільної програми:

2 клас: слово "Київ" пишеться з великої чи малої літери? (правильна відповідь — з великої);

3 клас: яке слово є іменником — "бігати", "школа", "гарно"? (правильна відповідь — "школа");

4 клас: яка частина мови позначає дію предмета? (дієслово);

5 клас: скільки відмінків має українська мова? (7);

7 клас: як називається речення з однією граматичною основою? (просте речення);

8 клас: які члени речення є другорядними? (додаток, означення, обставина);

9 клас: яка морфема стоїть перед коренем? (префікс);

10 клас: як називається стиль, у якому пишуть заяви та накази? (офіційно-діловий);

11 клас: який розділ мови вивчає правила побудови словосполучень і речень? (синтаксис).

Як реагують користувачі?

У коментарях багато людей пишуть, на якому саме запитанні вони "посипалися". Найчастіше користувачі жартують, що не змогли пройти навіть перше завдання.



Користувачі говорять про різні результати / Скріншот з TikTok

Ну, якби мене не вигнали з першого класу, то довчилася б до кінця,

– пише одна з користувачок.

Інші з гумором додають, що після такого тесту їх би "відправили знову до початкової школи".

"Після НУШ починається пекло": у мережі посперечалися через нову програму навчання