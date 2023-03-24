Уряд призначив нову очільницю Українського центру оцінювання якості освіти
Джерело:Тарас Мельничук
Уряд 24 березня призначив нового керівника Українського центру оцінювання якості освіти. Директоркою освітнього центру, який займається ЗНО, стала Тетяни Вакуленко.
Раніше вона обіймала посаду заступниці УЦОЯО. Тетяна Вакуленко часто дає брифінги щодо вступної кампанії, зокрема нещодавно розповідала, що має знати кожен випускник.
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Про кадрові зміни повідомив постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук. "Призначено Вакуленко Тетяну Сергіївну директором УЦОЯО", – написав він.
Додамо, що нова директорка закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди. Має ступінь кандидата педагогічних наук. Вона працює в Українському центрі оцінювання якості освіти з 2010 року. Також Тетяна Вакуленко є координаторкою міжнародного дослідження PISA в Україні.
Що відомо про попереднього очільника УЦОЯО
- З 28 жовтня 2022 року посаду директора Українського центру оцінювання якості освіти обіймав Едуард Цирулік.
- Нагадаємо, щоу 2020 році він здобув ступінь магістра на факультеті архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво".
- А потім два роки очолював відділ з організації корпоративного управління Національного авіаційного університету.
- Нардепка Інна Совсун розповіла, що Едуард Цирулік – це протеже свого роботодавця Максима Луцького — ректора НАУ, ексдепутата від "Партії регіонів", кума проросійськи налаштованого ексміністра освіти Дмитра Табачника. На її думку, це ставить під загрозу розвиток системи ЗНО в країні.