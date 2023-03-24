Уряд призначив нову очільницю Українського центру оцінювання якості освіти

Уряд 24 березня призначив нового керівника Українського центру оцінювання якості освіти. Директоркою освітнього центру, який займається ЗНО, стала Тетяни Вакуленко.

Раніше вона обіймала посаду заступниці УЦОЯО. Тетяна Вакуленко часто дає брифінги щодо вступної кампанії, зокрема нещодавно розповідала, що має знати кожен випускник.

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Про кадрові зміни повідомив постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук. "Призначено Вакуленко Тетяну Сергіївну директором УЦОЯО", – написав він.

Додамо, що нова директорка закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди. Має ступінь кандидата педагогічних наук. Вона працює в Українському центрі оцінювання якості освіти з 2010 року. Також Тетяна Вакуленко є координаторкою міжнародного дослідження PISA в Україні.

Довідка! Український центр оцінювання якості освіти, серед іншого, організовує ЗНО та НМТ для українських випускників.

Що відомо про попереднього очільника УЦОЯО