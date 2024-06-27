В Україні стартувала архітектурна трансформація першої "школи майбутнього"

27 червня 2024, 08:35
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Джерело:

Міністерство освіти і науки України

На Київщині цьогоріч відбудують та архітектурно трансформують – із повним переосмисленням простору – школу, яку під час окупації знищили росіяни. У відбудові допоможе Бельгія.

Реконструкцію закладу офіційно затвердили на Міжнародній конференції з відновлення України URC2024. На це Бельгія виділяє 4,8 мільйона євро у межах меморандуму про співпрацю з МОН.

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На Київщині з'явиться "школа майбутнього"

У Міносвіти України наголошують, що цей проєкт – не просто ремонт, а повне оновлення простору школи.

Зокрема, планують втілили у життя у межах проєкту:

  • відкрите внутрішнє подвір'я для навчання та відпочинку на свіжому повітрі;
  • живу та комфортну вхідну зону для учнів, батьків і гостей;
  • коридори з підвіконнями-столами та амфітеатрами для навчання;
  • більший актовий зал для заходів і зібрань;
  • громадську площу біля входу – місце для спілкування всієї місцевої громади.

Міжнародне партнерство також передбачає обмін досвідом між закладами двох країн, розвиток державно-приватного партнерства та програми перекваліфікації.


Як вигляд матиме оновлена школа на Київщині / МОН

До теми Школи в Україні трансформують: Федоров презентував концепцію

Федоров представив концепцію трансформації шкіл

  • Школи в Україні пройдуть трансформацію: їх позбавлять "радянського присмаку" і нададуть новий вигляд.
  • Віцепрем'єр Михайло Федоров презентував концепцію змін.
  • Запланували реконструкцію 5 шкіл, пошкоджених війною, з метою створення комфортних умов для навчання та розвитку учнів.
  • Планують також забезпечити безбар'єрний доступ до освіти, створити учням можливість творчо використовувати простір школи та покращити загальний комфорт у закладах освіти.
Автор: Марія Волошин