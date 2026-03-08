Ця пташка називається не "цапля": українською походження назви інше

Українська мова зберегла чимало праслов'янських слів. У тому числі й назвах тварин та птахів, у походженні яких закладені народні спостереження.

Чому в українській мові немає пташки "цаплі", розповідаємо з посиланням на словник "Горох".

Дивіться також Не "кукушка": назва цієї пташки українською має інше походження

Як українською називається "цапля"?

Уже парки та ліси наповнюються співом птахів, а за лічені дні – птаство повернеться з вирію до України. Парки, ліси, сади, міста та села наповняться голосами птахів, а ми зможемо спостерігати за їх польтом, здогадуючись хто це.

Кожна пташка має свою латинську біологічну назву, а ще – народну, про походження якої інколи навіть важко здогадатися.

Скоро річки та болота наповняться птаством, домом для яких є саме це середовище. І серед них – довгоногі, довгошиї, довгодзьобі "цаплі", спостерігати за якими найчастіше вдається рибалкам. Ймовірно за основу взяте слово "цапати" – хватати дзьобом, характерне полювання на здобич цих птахів.

Але українською пташка називається – чапля. І тут за основу взята інша риса пташки – хода. Слово "чапля" походить від прасловянського čapja, утвореного з дієслова čapati – "чапати", "чалапати", "ходити з плескотом", пов'язане з характерними особливостями її пересування на мілководді.

Саме назва "чапля" характерні і для інших слов'янських мов: болгарською – чапла, польською – czapla, сербською – чапља, словацька – caplja, македонська – чапја.

Чапля сіра / Вікіпедія

Назва пташки в російські мові також була "ча́пля" и "чепу́ра", що зафіксовано Толковом словаре В. І. Даля разом з "цапля". Але остання назва замістила інші, можливо, через характерне північноросійське цокання у мові.

А в українській збереглася прадавня назва – чапля, якою позначають болотного дикого перелітного птаха родини лелекоподібних з великим дзьобом, довгою шиєю і довгими ногами, який живиться комахами, рибою, земноводними, плазунами та дрібними ссавцями.

Слово чапля збереглося і в прізвищах – Чапля, Чаплинський, і в назвах населених пунктів – Чаплі та Чаплинка.

А ще в Чернівецькій області є орнітологічний заказник – "Чапля", де знаходиться унікальна колонія сірих чапель.

Чапля біла: дивіться відео

Латинська назва вибрана Карлом Лінеєм – Ardea, яке зовсім не схоже з праслов'янською.

Нараховують 60 видів чапель, які різняться розміром та кольором піря – біла, сіра, чорноголова, білошия, білочеревна, руда та інші. Для кожної з них характерна своя поведінка і вигляд, наприклад чапля сіра літає S-подібно вигнувши шию. иА ще деякі види чапель називаються – чепура, тому ви могли чути це слово як синонім.

Часто цих птахів плутають з лелекою (українською це точно не аіст) та журавлем, але це різні птахи.

Цікаво! Особливістю пташки є стояння на одній нозі. Притискаючи іншу ногу до тіла, птах зігріває її. Чаплі мають особливу будову колінного суглоба: коли нога випрямляється, включається своєрідний замочок, завдяки чому вони можуть стояти дуже тривалий час, даючи відпочинок другій нозі. До того ж, така нерухома поза є гарним маскуванням під час полювання на комах, риб та плазунів.

Тому використання правильної форми "чапля" не лише відповідає нормам правопису, а й зберігає мовну автентичність та історичну спадщину.