Ці 10 українських слів змусять росіян зламати язик
- Українська мова має слова, які важко вимовити росіянам через специфічні звуки та наголошування.
- До таких слів належать "паляниця", "щирість" та інші.
Українська мова може похизуватися значною кількістю красивих та милозвучних слів. Далеко не всі з них можуть вимовити іноземці.
Зокрема, росіяни, тож чимало слів з нашої мови можуть стати для них каменем спотикання. NV назвав 10 таких слів.
Які слова і чому не можуть вимовити росіяни?
Часто складними для тих, хто вивчає українську, є вимова звука "г", опанування складних приголосних сполук у мовленні та м'якість звуків.
Росіянам, зокрема, важко вимовляти частину українських слів, адже наша мова має м'які звуки, сполучення приголосних, і звуки, які не вживаються або рідко трапляються в російській. Також в українській мові існують інші правила наголошування.
Тож пропонуємо 10 слів, які стануть каменем спотикання для росіян.
1. Паляниця
Це слово вже стало символом під час російсько-української війни. Саме воно було маркером для пошуку "чужих". Тим паче, що росіяни зазвичай вимовляють це слово з помилками. Називають його "паляніца" або "палянца" – не можуть правильно вимовити кінцеву частину слова.
2. Щирість
Тут каменем спотикання стає буква "щ". Вона є значним мовним випробуванням для тих, хто розмовляє російською мовою. Адже у мові агресора "щ" має іншу артикуляцію.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
3. Горіх
Звук "г" в українській мові відрізняється від російського варіанта, де йому ближчий "х". Російськомовні носії часто замінюють українське г на х, вимовляючи так слова з іншим значенням.
4. Вихор
Тут маємо поєднання м'якого звука "в" та інших приголосних. Більшість росіян спрощують вимову цього слова, гублячи його автентичне звучання.
5. Дзиґа
Поєднання звуків "дз" і "ґ" також важко вимовити тим, для кого українська мова не є рідною. У російській мові, наприклад, немає аналогічних сполучень, тому вимовити це слово без акценту важко.
6. Журавель
Ще один виклик для росіян – звук "ж" у поєднанні з "у" та "р". Вони спільно потребують точної артикуляції та контролю інтонації.
7. Гетьман
Окрім звука "г", тут ще є історичний складник, який підкреслює українську національну ідентичність.
Цікаво! Останнім часом набули популярності діалектизми та народні вислови, які можна почути на Галичині. Колоритними фразами українці діляться у Threads. 24 Канал при цьому зібрав кумедні та цікаві вислови і слова, які пропонують краяни.
8. Соловейко
Це слово має поетичний зміст, а для росіян це є мовною перепоною під час вимови.
9. Лелека
Тверде "л" у поєднанні з "е" росіянам вимовити не так просто. Часто вони вимовляють це слово як "лєлєка".
10. Криниця
Ще один складний для вимови приклад через пом'якшення і "кр" на початку слова. Часто росіяни намагаються спростити це слово, вимовляючи його з акцентом або змінюючи наголос.
