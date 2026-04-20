Ці 10 українських слів змусять росіян зламати язик

Українська мова може похизуватися значною кількістю красивих та милозвучних слів. Далеко не всі з них можуть вимовити іноземці.

Зокрема, росіяни, тож чимало слів з нашої мови можуть стати для них каменем спотикання. NV назвав 10 таких слів.

Які слова і чому не можуть вимовити росіяни?

Часто складними для тих, хто вивчає українську, є вимова звука "г", опанування складних приголосних сполук у мовленні та м'якість звуків.

Росіянам, зокрема, важко вимовляти частину українських слів, адже наша мова має м'які звуки, сполучення приголосних, і звуки, які не вживаються або рідко трапляються в російській. Також в українській мові існують інші правила наголошування.

Тож пропонуємо 10 слів, які стануть каменем спотикання для росіян.

1. Паляниця

Це слово вже стало символом під час російсько-української війни. Саме воно було маркером для пошуку "чужих". Тим паче, що росіяни зазвичай вимовляють це слово з помилками. Називають його "паляніца" або "палянца" – не можуть правильно вимовити кінцеву частину слова.

2. Щирість

Тут каменем спотикання стає буква "щ". Вона є значним мовним випробуванням для тих, хто розмовляє російською мовою. Адже у мові агресора "щ" має іншу артикуляцію.

3. Горіх

Звук "г" в українській мові відрізняється від російського варіанта, де йому ближчий "х". Російськомовні носії часто замінюють українське г на х, вимовляючи так слова з іншим значенням.

4. Вихор

Тут маємо поєднання м'якого звука "в" та інших приголосних. Більшість росіян спрощують вимову цього слова, гублячи його автентичне звучання.

5. Дзиґа

Поєднання звуків "дз" і "ґ" також важко вимовити тим, для кого українська мова не є рідною. У російській мові, наприклад, немає аналогічних сполучень, тому вимовити це слово без акценту важко.

6. Журавель

Ще один виклик для росіян – звук "ж" у поєднанні з "у" та "р". Вони спільно потребують точної артикуляції та контролю інтонації.

7. Гетьман

Окрім звука "г", тут ще є історичний складник, який підкреслює українську національну ідентичність.

8. Соловейко

Це слово має поетичний зміст, а для росіян це є мовною перепоною під час вимови.

9. Лелека

Тверде "л" у поєднанні з "е" росіянам вимовити не так просто. Часто вони вимовляють це слово як "лєлєка".

10. Криниця

Ще один складний для вимови приклад через пом'якшення і "кр" на початку слова. Часто росіяни намагаються спростити це слово, вимовляючи його з акцентом або змінюючи наголос.

