Вживайте їх активно: які милозвучні українські слова заборонила радянська влада
6 червня 2024, 14:34Читать новость на русском
Джерело:Лара Чемерис
Близько ста років тому, зокрема, радянська влада намагалася штучно зблизити українську та російську мови. Через це українці втратили чимало цікавих та колоритних слів.
Адже ці слова просто стерли з ужитку. Натомість Освіта 24 допомагає їх відновлювати.
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Які красиві українські слова варто згадати та вживати
Педагогиня та блогерка Лара Чемерис нагадала кілька заборонених радянською владою українських слів, про які ми забули.
Більшість із них у словниках позначені як діалектні або розмовні,
– уточнила освітянка.
Тож ці слова звучать так:
- далебі — чесне слово, слово честі, справді;
- зайвина — надлишок;
- згук — звук;
- зизий — косоокий;
- користати — користуватися;
- нараз — раптом.
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