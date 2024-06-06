Адже ці слова просто стерли з ужитку. Натомість Освіта 24 допомагає їх відновлювати.

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Які красиві українські слова варто згадати та вживати

Педагогиня та блогерка Лара Чемерис нагадала кілька заборонених радянською владою українських слів, про які ми забули.

Більшість із них у словниках позначені як діалектні або розмовні,

– уточнила освітянка.

Тож ці слова звучать так:

далебі — чесне слово, слово честі, справді;

зайвина — надлишок;

згук — звук;

зизий — косоокий;

користати — користуватися;

нараз — раптом.

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