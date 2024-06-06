Ведь эти слова просто стерли из употребления. Вместо этого Образование 24 помогает их восстанавливать.

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Какие красивые украинские слова стоит вспомнить и употреблять

Педагог и блогер Лара Чемерис напомнила несколько запрещенных советской властью украинских слов, о которых мы забыли.

Большинство из них в словарях обозначены как диалектные или разговорные,

– уточнила педагог.

Поэтому эти слова звучат так:

далебі — чесне слово, слово честі, справді;

зайвина — надлишок;

згук — звук;

зизий — косоокий;

користати — користуватися;

нараз — раптом.

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