Ведь эти слова просто стерли из употребления. Вместо этого Образование 24 помогает их восстанавливать.
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Какие красивые украинские слова стоит вспомнить и употреблять
Педагог и блогер Лара Чемерис напомнила несколько запрещенных советской властью украинских слов, о которых мы забыли.
Большинство из них в словарях обозначены как диалектные или разговорные,
– уточнила педагог.
Поэтому эти слова звучат так:
- далебі — чесне слово, слово честі, справді;
- зайвина — надлишок;
- згук — звук;
- зизий — косоокий;
- користати — користуватися;
- нараз — раптом.
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