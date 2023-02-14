В яких номінаціях визначатимуть "Учителя року" в Україні протягом наступних років

14 лютого 2023, 18:05
Читать новость на русском

Джерело:

МОН

Міністерство освіти і науки України визначилось із номінаціями, у межах яких визначатимуть "Учителя року". Відповідний наказ вже оприлюднили.

У документі вказані номінації, в яких проводитимуть Всеукраїнський конкурс "Учитель року" у найближчі п'ять років.

Читайте Учитель року – 2023: у яких номінаціях визначатимуть найкращих педагогів України

В яких номінаціях визначатимуть "Учителя року" 

Тож номінації конкурсу "Учитель року" на наступні роки визначили такі: 

2024 рік

  • Географія;
  • Образотворче мистецтво;
  • Українська мова та література;
  • Фізика.

2025 рік

  • Зарубіжна література;
  • Історія;
  • Трудове навчання;
  • Хімія.

2026 рік

  • Іноземна мова (англійська);
  • Громадянська освіта;
  • Математика;
  • Початкова освіта.

2027 рік

  • Біологія;
  • Захист України;
  • Інформатика;
  • Українська мова та література. 

2028 рік

  • Музичне мистецтво;
  • Здоров'я, безпека, добробут;
  • Основи правознавства;
  • Фізична культура.

До теми Герої освітнього та військового фронту: як педагоги боронять Україну у війні проти Росії

У яких номінаціях визначатимуть найкращих учителів 2023 

Конкурс "Учитель року" у 2023 році відбудеться у таких номінаціях:

  • захист України;
  • основи здоров'я;
  • початкова освіта;
  • фізична культура.

Конкурс проведуть у два етапи:

  • січень – лютий 2023 року;
  • квітень – травень 2023 року.

Умови та порядок проведення конкурсу центральний організаційний комітет погодить окремо.

Автор: Марія Волошин