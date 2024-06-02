Київський учитель зворушив подарунком від учнів для загиблого на війні друга

Молодий учитель з Києва Руслан Циганков зворушив мережу подарунком загиблому на війну другові. Його зробити власноруч учні педагога.

Подарунок Павлові Петриченку освітянин приніс на місце поховання захисника України. Це – синьо-жовте серце, виготовлене із ниток.

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Циганков вразив подарунком Петриченкові від учнів

Циганков також звернувся до свого полеглого друга.

Вибач, що не зайшов у пʼятницю. Це тобі зробили мої учні. Вони знають про тебе,

– підписав фото учитель.



Учитель вразив подарунком від учнів для загиблого друга / фото з твіттера Циганкова

Циганков у своєму твітері раніше також написав пост, виклавши фото Петриченка.

Я хочу, щоб про тебе знали і питали діти. Я б хотів, щоб ти прийшов і поспілкувався з ними. Ти б знав, що у нашої країни є майбутнє. Що є люди, які будуть робити її кращою. Як робив це ти. Дякую тобі. Що вірив в усіх нас. Твої вчинки і твоє діло ніколи не щезне,

– наголосив педагог.

Про те, як 25-річний учитель фізики з Києва Руслан Циганков креативить на уроках та за що його обожнюють учні, ми писали тут.

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