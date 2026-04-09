Школи двох облцентрів переводять на дистанційку

Школи у Луцьку та Рівному переводять на дистанційний формат роботи. Рішення ухвалили з нагоди Великодня, який більшість українців святкує 12 квітня.

Так учні вчитимуться день-два після свята. Секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян повідомив про зміни у Рівному.

Дивіться також Значна частина учнів на Харківщині вийде на очне або змішане навчання

Як відбуватиметься навчання у школах Рівного?

У Рівному учні вчитимуться у дистанційному форматі протягом 13 – 14 квітня. Так вирішили педагогічні ради гімназій та ліцеїв, повідомив чиновник.

Цікаво! На Харківщині планують перевести на очне або змішане навчання до 100 тисяч учнів з початку навчального року 2026 – 2027.

Як вчитимуться учні в Луцьку?

Школи у Луцьку 13 квітня працюватимуть у дистанційному форматі. Таке рішення ухвалили під час наради з директорами шкіл після опитування батьків учнів, повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, пише Zaxid.net.

У школах, де передбачене навчання у суботу, дистанційний формат діятиме також 11 квітня,

– уточнив Бондар.

За даними попереднього опитування, значна частина учнів не хотіла відвідувати уроки очно. Багато сімей планують поїздки або святкування поза містом, пояснив чиновник.

У дитсадках при цьому працюватимуть чергові групи. Заклади прийматимуть дітей за потреби, якщо батьки звернуться із відповідним запитом.

Дивіться також Цих дат немає у програмі, але вони будуть на НМТ з історії: що радить вивчити репетитор

Коли учні ходили на канікули?