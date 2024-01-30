В Україні започаткують курси з вивчення української мови для військовослужбовців

В Україні започаткують мовні курси, на яких наші військовослужбовці зможуть вдосконалити знання української. Також матимуть можливість підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою.

Про це домовився мовний омбудсмен Тарас Кремінь під час зустрічі з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Також вони обговорили важливість застосування державної мови у війську.

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Військові зможуть вдосконалити знання української мови на курсах

Мовний омбудсмен також розповів про особливості реалізації державної мовної політики, імплементацію мовного закону, діяльність свого секретаріату.

Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу,

– зазначив Кремінь.

І наголосив, що радо сприятиме створенню такої мережі і в інших військових формуваннях.

Зауважимо, що раніше Тарас Кремінь зазначав, що українська є обов'язковою для Збройних Сил України та панівною у всіх сферах життя.

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Кремінь заявляв, що допоможе військовим з українською