Наталія Піпа розповіла, чи каратимуть учнів за спілкування російською у школі

Верховна Рада України невдовзі може заборонити спілкування російською мовою на території школи під час освітнього процесу. Так, на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи, у разі ухвалення відповідного законопроєкту, має лунати лише державна мова.

У ЗМІ з'явилася інформація, що за порушення учнів каратимуть штрафами. Авторка законопроєкту Наталія Піпа у коментарі Освіті 24 (24 Каналу) заявила, що це неправдива інформація.

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Чи каратимуть учнів та педагогів за спілкування російською у школі

Народна обраниця повідомила: учнів ніхто не штрафуватиме. Штрафи були і будуть ті самі для вчителів та директора, якщо вони не вживатимуть державну мову.

Ця норма діє вже кілька років. Але основне, що зможе вирішити цей закон, щоб не було різного трактування, що таке "мова освітнього процесу". Тобто – перерва – це освітній процес, чи ні? Позаурочний час, учительська – це освітній процес?

– уточнила нардеп.

І додала, що цей законопроєкт має визначити, що весь заклад освіти, вся його територія і все, що там відбувається, – це освітній процес. Адже до цього було важко довести, що позаурочний час – це теж освітній процес. Тож педагоги будуть змушені спілкуватися лише державною мовою. Також – створювати для дітей разом з батьками українськомовне середовище.

Окрім шкіл нацменшин, бо там не зобов'язують, а рекомендують створювати українськомовне середовище,

– уточнила Піпа.

Натомість освітяни зможуть отримати штраф у разі порушення законодавства.

Якщо хтось почує від вчителя російську мову на території школи, може звернутися до директора або до мовного омбудсмена відразу. Але найкраще мати відеодоказ порушення чи свідків,

– резюмувала нардеп.

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Що відомо про законопроєкт Наталії Піпи