"Конфлікти і булінг": Рада може заборонити спілкування російською мовою у школі

Верховна Рада може заборонити спілкування російською мовою на території школи під час освітнього процесу. Так, учні, вчителі, працівники закладів освіти будуть зобов'язані говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи.

Відповідний законопроєкт у Раді реєструє нардеп та секретарка Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Наталія Піпа. Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Дивіться також "А що, не можна?": в українському ліцеї учням роздали щоденники з картою російською мовою

У школах можуть заборонити спілкування російською

Нардеп пояснила: є кілька причин, чому потрібні такі зміни:

⁠тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг;

діти, які погано знають українську вже в першому класі – мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому.

Є проблема, що в деяких сім'ях батьки з дітьми говорять російською. Таких батьків я закликаю спілкуватися із дітьми українською, переходити і власним прикладом, адже це полегшить у майбутньому навчання у школі, складання іспитів та підвищить шанси на успіх дитини при складанні НМТ,

– наголосила Піпа.

І додала: тому важливо збільшувати кількість середовищ, в яких дитина буде спілкуватись українською.

Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах у освітян, учнів та батьків "пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою" (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська). Має бути сформоване нове правило: "суспільні і публічні місця – державною мовою",

– акцентувала народна обраниця.

Поданий законопроєкт запроваджує до Закону "Про освіту" поняття "українськомовного середовища" та зобов'язує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

Дивіться також Не кажіть "криворожани": як правильно українською називати жителів різних міст України

Скільки учнів та вчителів спілкуються українською у школах

Нардеп також повідомила, що часто чує такі фрази:

"У доньки в класі лише двоє дітей спілкуються українською – наша дитина і дівчинка у якої тато служить".

"Ми вдома українськомовні, дитина пішла в садочок – почала спілкуватися російською".

"Проходив повз дитячий майданчик в садочку – між собою всі діти говорять російською".

Вона нагадала, що нардепи зобовʼязали усі школи із 2021 надавати освітні послуги українською мовою, але виходячи з уроку діти, а подекуди і вчителі переходять на російську.

За результатами моніторингу 2023 – 2024 Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, під час уроків та перерв спілкуються між собою виключно українською мовою лише 41% учнів,

– уточнила Піпа.

Дивіться також "Вселяє віру в перемогу": як учителі та благодійники рятують очне навчання навіть під обстрілами

Що означає таке рішення для вчителів

Нардеп пояснила: для вчителів це означає – не переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи – адже ви все ще на робочому місці. Також вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.

Що це означає для батьків

Батьки учнів зобов'яжуть бути залученими до створення та підтримання у школі українськомовного середовища.

Кабмін та центральні органи виконавчої влади будуть зобов'язані розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей.