У школах Відня викладатимуть українську мову як другу іноземну
- З вересня 2026 року у школах Відня українську мову включать до офіційної програми.
- Учні зможуть вивчати її як другу іноземну.
У школах Відня учні зможуть вивчати українську мову. З вересня 2026 року її включать до офіційної програми як другу іноземну.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці посольства України в Австрії.
Коли учні зможуть вивчати українську у школах Відня?
На початковому етапі вивчення української мови як другої іноземної пропонуватимуть учням з 5 класу старшої школи (Oberstufe), що відповідає 9-му року навчання.
На сьогодні визначили дві віденські школи, де планують викладати предмет: BORG 3 (Landstraßer Hauptstraße 70) та GRG 15 (Diefenbachgasse 19).
Це важливий крок для збереження української мови, культури та ідентичності,
– наголосили у диппредставництві.
Україна визнаватиме освіту, здобуту в українських суботніх і недільних школах за кордоном, інформували у МОН,
Головною передумовою для запуску мовних курсів у цих школах де-факто є достатня кількість заявок від учнів. Дипломати закликали українську громаду австрійської столиці активно долучатися до ініціативи та подавати відповідні заяви при виборі предметів на наступний навчальний рік.
Як навчаються українські учні за кордоном?
Учні, які перебувають за кордоном, можуть здобувати освіту у межах одного із запропонованих МОН сценаріїв:
у місцевій школі й паралельно дистанційно в українській онлайн-школі;
у суботній чи недільній школі, а також – школі в країні перебування;
лише в Україні – повна програма дистанційно;
лише в школі країни перебування.
Також учням-біженцям радять не забувати про українознавчий компонент, який має спрощену програму, адже дитина частково її проходить в іноземній школі. Україна також визнаватиме освіту, здобуту в українських суботніх і недільних школах за кордоном – як і загалом результати навчання українських дітей за межами нашої держави.