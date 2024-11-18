Чи зобов'яжуть батьків розмовляти у закладі освіти лише українською

Невдовзі відповідальність за спілкування державною мовою у закладах освіти України можуть посилити. Відповідний законопроєкт зареєструвала недавно нардеп Наталія Піпа.

Спілкуватися лише українською мовою у межах освітнього процесу зобов'яжуть усіх педагогів. Авторка документа розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи будуть змушені батьки учнів та студентів у разі ухвалення законопроєкту розмовляти у закладі освіти лише українською.

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Чи зобов'яжуть батьків розмовляти лише українською

Народна обраниця повідомила, що спілкуватися лише українською на території школи або іншого закладу освіти батьків не змушуватимуть.

Такого обов'язку юридично для них не встановлять. Однак у них є відповідний суспільний і моральний обов'язок не спілкуватися мовою держави-агресора, а спілкуватися українською,

– уточнила Піпа.

Однак батьки разом з вчителями повинні будуть створювати для дітей відповідне українськомовне середовище.

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Як вчителі разом з батьками повинні створювати мовне середовище

Нардеп зазначила: окрім нагадувань дітям про необхідність спілкуватися українською мовою, вчитель або директор можуть організувати:

мовний клуб у школі;

тематичні уроки та заходи;

зустрічі із лідерами думок із поясненнями, чому українська мова важлива;

батьківські збори із заохоченнями переходити на українську вдома. Батькам треба зрозуміти, що дітям, які гірше знають українську, важче вчитися.

Піпа при цьому повідомила, що законопроєкт мають розглянути на комітетах Ради. Також він має пройти два читання у залі парламенту. Скільки часу це займе – передбачити складно. Документ набере чинності через три місяці з дня його опублікування.

Детальніше про зміни, які передбачає законопроєкт, зокрема про те, що включатиме поняття "освітній процес", кого зобов'яжуть спілкуватися лише державною, чи будуть штрафи за порушення, чи отримуватимуть їх учні, а також – куди скаржитися, якщо ви помітили порушення, Наталія Піпа розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.