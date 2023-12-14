Німці зауважили цікавий факт щодо рівня освіти біженців з України
Джерело:Ntv.de
Близько мільйона українців приїхали до Німеччини після нападу Росії на нашу країну. При цьому німці зауважили, що біженці з України здебільшого мають вищу освіту.
Так, у Федеральному статистичному відомстві зауважили, що майже половина із цих українців має вищу освіту. Все ж рівень зайнятості залежить від тривалості перебування у країні.
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Німці зауважили цікавий факт щодо рівня освіти біженців з України
Українські біженці мають освіту вищу за середню, уточнили у відомстві.
Примітною є висока частка академічних кваліфікацій серед біженців з України,
– мовиться у доповіді.
Так, 45% іммігрантів віком від 25 до 59 років мають академічну професійну кваліфікацію, здобуту в університеті. 28% мають неакадемічну професійну кваліфікацію.
Зауважимо, що у Німеччині лише 27% представників цієї вікової групи мають академічний ступінь.
Однак, попри такий високий рівень освіти, лише кожного п'ятого українця працевлаштували у цій країні.
Серед чоловіків та жінок, які перебувають на стадії основної зайнятості, лише 19% працювали.
Рівень зайнятості жінок-біженок з України становить 14% і значно нижчий, ніж у чоловіків – 30%.
Зокрема, важко знайти роботу у Німеччині мамам з малими дітьми.
Все ж, як свідчать дані, рівень зайнятості українців значно підвищується, якщо вони прожили у Німеччині рік.
- Раніше ми також писали, що молоді вчені з України можуть отримати стипендії в Австрії.
- Так, Інститут гуманітарних досліджень у Відні готовий їх надати для проведення наукових досліджень.
- Щомісяця українці можуть отримувати до 3 тисяч євро стипендії.
- Що для цього треба зробити, читайте за посиланням.