"Коли чуєш голоси – а це вчитель під час онлайн-уроку": найкращі освітні меми – 2022

2022 рік став справжнім випробуванням для українських вчителів, школярів та їхнх батьків. Та попри труднощі через війну та блекаут, українці не втратили почуття гумору.

Вони навіть складали меми: воєнні, про дистанційне та очне навчання, а також виконання домашнього навчання. Найкращі смішні картинки та жарти про освіту у 2022 році пропонуємо нижче.

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Меми про дистанційне навчання

Онлайн-навчання не стало відкриттям для українських школярів у 2022 році. Вони вже мали досвід такого здобуття освіти через пандемію коронавірусу. Однак справжнім викликом у час війни стали блекаут та постійні відключення світла. Але навіть у такий важкий час українці до всього ставились з гумором.

Меми про домашнє завдання

Під час дистанційного навчання батьки були змушені допомагати дітям виконувати домашні завдання. Або й робити його замість своїх учнів. Не кожен зміг пережити цей час спокійно.

Меми про офлайн-навчання

Цікавими були жарти і про офлайн-навчання.

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Воєнні меми

Дуже багато мемів українці також придумали про військові події та популярних героїв.

Тож попри усі труднощі українці жартують та не здаються!