Українців не зламати: у Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці
У Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці.
Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок, повідомляють у соцмережах.
Читайте У Києві розповіли, як працюватимуть школи та транспорт після атаки дронів-камікадзе
У Києві педагог проводила урок на вулиці
Так, вчителька поставила ноутбук просто на стовпчик біля супермаркету і розмовляла з учнями. Вона, зокрема, озвучила дітям домашнє завдання і пообіцяла надіслати матеріали, коли з'явиться інтернет.
У мережі вражені незламністю наших педагогів. Цю вчительку вони вже назвали "педагогом за покликанням".
Зворушливе відео опублікували в одному з телеграм-каналів.
До теми Це знахідка: топ навчальних додатків, які працюють без інтернету
Як у Києві працюють школи після атаки дронів-камікадзе
Росіяни вночі на 19 грудня здійснили масовану атаку дронами по Києву.
Яка ситуація з електропостачанням у Києві
- Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко сказав, що на планові графіки теж поки навіть не варто розраховувати. Зараз потужність у столиці на 50% менша необхідної, з якої треба заживити критичну інфраструктуру.
- У Київській області без світла 80% регіону. Найскладніша ситуація у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.
- Зранку 20 грудня у Києві були суттєві перебої у роботі метрополітену, а наземні станції не працювали. Також були суттєві затримки електричок.