Українців не зламати: у Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці

21 грудня 2022, 14:01
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У Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці.

Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок, повідомляють у соцмережах. 

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У Києві педагог проводила урок на вулиці

Так, вчителька поставила ноутбук просто на стовпчик біля супермаркету і розмовляла з учнями. Вона, зокрема, озвучила дітям домашнє завдання і пообіцяла надіслати матеріали, коли з'явиться інтернет. 

У мережі вражені незламністю наших педагогів. Цю вчительку вони вже назвали "педагогом за покликанням".

Зворушливе відео опублікували в одному з телеграм-каналів.

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Як у Києві працюють школи після атаки дронів-камікадзе

Росіяни вночі на 19 грудня здійснили масовану атаку дронами по Києву.

Речник КМВА Михайло Шаманов розповів: чи відправляти дітей у школи та дитячі садочки вирішуватимуть батьки і директори цих навчальних закладів. Однак закликав дітей спускатися в укриття, коли є повітряна тривога.

Яка ситуація з електропостачанням у Києві

  • Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко сказав, що на планові графіки теж поки навіть не варто розраховувати. Зараз потужність у столиці на 50% менша необхідної, з якої треба заживити критичну інфраструктуру.
  • У Київській області без світла 80% регіону. Найскладніша ситуація у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.
  • Зранку 20 грудня у Києві були суттєві перебої у роботі метрополітену, а наземні станції не працювали. Також були суттєві затримки електричок.
Автор: Марія Волошин