Українців не зламати: у Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці

У Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці.

Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок, повідомляють у соцмережах.

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У Києві педагог проводила урок на вулиці

Так, вчителька поставила ноутбук просто на стовпчик біля супермаркету і розмовляла з учнями. Вона, зокрема, озвучила дітям домашнє завдання і пообіцяла надіслати матеріали, коли з'явиться інтернет.

У мережі вражені незламністю наших педагогів. Цю вчительку вони вже назвали "педагогом за покликанням".

Зворушливе відео опублікували в одному з телеграм-каналів.

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