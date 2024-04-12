Кабмін виділив 2,5 мільярда гривень на укриття у школах

Уряд України погодив рішення розподілити 2,5 мільярда гривень на укриття у школах у 2024 році. Проєкти з капітального ремонту або будівництва укриттів громади подаватимуть через систему DREAM – прозоро та публічно.

Пріоритетними для отримання коштів визначили 8 областей. Мовиться про Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сумську та Чернігівську.

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Які області отримають кошти на шкільні укриття

Саме в вишезгаданих областях – найкритичніша ситуація з доступом учнів до безпечного очного навчання.

Громади, які не отримають кошти на облаштування безпечних освітніх просторів, але мають подані проєкти в DREAM, зможуть залучити їх з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів або донорів,

– інформують у МОН.

Ключові умови для шкіл такі:

наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;

у школі здобуває освіту не менш ніж 200 дітей;

є підтверджене співфінансування від громади;

проєкт повинен бути завершений у цьому році.

Субвенцію спрямували суто на фінансування укриттів у школах, які працюють за дистанційною або змішаною формою навчання. Основний фокус МОН – повернути доступ до очної освіти якомога більшій кількості дітей,

– зазначають у відомстві.

І додають, що субвенції на укриття – частина проєкту "Школа офлайн".

Раніше ми інформували про те, що Міносвіти України оголосило про підготовку до пілотування профільної середньої освіти. 25 українських шкіл вже погодилися першими розробляти й випробувати нові освітні моделі та надавати рекомендації щодо впровадження реформи.