Кабмін виділив 2,5 мільярда гривень на укриття у школах

12 квітня 2024, 21:40
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Джерело:

Міністерство освіти і науки України

Уряд України погодив рішення розподілити 2,5 мільярда гривень на укриття у школах у 2024 році. Проєкти з капітального ремонту або будівництва укриттів громади подаватимуть через систему DREAM – прозоро та публічно.

Пріоритетними для отримання коштів визначили 8 областей. Мовиться про Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сумську та Чернігівську.

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Які області отримають кошти на шкільні укриття 

Саме в вишезгаданих областях – найкритичніша ситуація з доступом учнів до безпечного очного навчання.

Громади, які не отримають кошти на облаштування безпечних освітніх просторів, але мають подані проєкти в DREAM, зможуть залучити їх з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів або донорів,
– інформують у МОН.

Ключові умови для шкіл такі:

  • наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;
  • у школі здобуває освіту не менш ніж 200 дітей;
  • є підтверджене співфінансування від громади;
  • проєкт повинен бути завершений у цьому році.

Субвенцію спрямували суто на фінансування укриттів у школах, які працюють за дистанційною або змішаною формою навчання. Основний фокус МОН – повернути доступ до очної освіти якомога більшій кількості дітей,
– зазначають у відомстві.

І додають, що субвенції на укриття – частина проєкту "Школа офлайн".

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
  • Раніше ми інформували про те, що Міносвіти України оголосило про підготовку до пілотування профільної середньої освіти. 25 українських шкіл вже погодилися першими розробляти й випробувати нові освітні моделі та надавати рекомендації щодо впровадження реформи.
Автор: Марія Волошин