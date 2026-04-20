Уряд виділив школам майже 5 мільярдів гривень: на що передбачені кошти

Кабмін України виділив ще майже 5 мільярдів гривень на шкільні укриття. За ці кошти цьогоріч збудують 113 укриттів у школах у 22 областях.

Фінансування розподілили поетапно. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

На що скерують ці кошти?

Спершу спрямували 2,04 мільярда гривень для 30 проєктів: передусім у громадах із дуже високим рівнем безпекового ризику та у військових ліцеях.

Ще 230 мільйонів гривень виділили на завершення 22 проєктів, готовність яких перевищувала 60%. Останнім рішенням уряд затвердив фінансування ще 61 проєкту на суму понад 2,73 мільярда гривень,

– уточнили у відомстві.

З них 29 об'єктів реалізують у громадах із високим рівнем безпекового ризику. Також мають завершити три проєкти, розпочаті торік.

Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі додав, що держава системно фінансує облаштування укриттів у школах і садках.

Цьогоріч на цю потребу передбачено 6 мільярдів гривень,

– уточнив він.

