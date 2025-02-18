Кабмін виділив 460 мільйонів гривень на укриття у школах

Уряд України розподілив 460,5 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. Субвенція надійде місцевим бюджетам.

Про це інформує 24 Канал з посиланням повідомлення прем'єра Дениса Шмигаля у телеграмі. Укриття є необхідним елементом для запровадження очного навчання.

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Уряд виділив ще сотні мільйонів на укриття у школах

Кошти надійдуть до семи регіонів та 18 громад. Уряд очікує на їх ефективне використання.

Загалом на 2025 рік Уряд виділив 6,2 мільярда гривень на зведення безпечних навчальних просторів,

– повідомив очільник Кабміну.

Крім того, реалізують роботи за торішні дотації й субвенції обсягом 7,5 мільярда гривень.

Разом це дозволить побудувати понад 200 укриттів,

– уточнив прем'єр.

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