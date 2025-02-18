Кабмін виділив 460 мільйонів гривень на укриття у школах
- Уряд України виділив 460,5 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.
- Кошти надійдуть до семи регіонів і 18-ти громад.
Уряд України розподілив 460,5 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. Субвенція надійде місцевим бюджетам.
Про це інформує 24 Канал з посиланням повідомлення прем'єра Дениса Шмигаля у телеграмі. Укриття є необхідним елементом для запровадження очного навчання.
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Уряд виділив ще сотні мільйонів на укриття у школах
Кошти надійдуть до семи регіонів та 18 громад. Уряд очікує на їх ефективне використання.
Загалом на 2025 рік Уряд виділив 6,2 мільярда гривень на зведення безпечних навчальних просторів,
– повідомив очільник Кабміну.
Крім того, реалізують роботи за торішні дотації й субвенції обсягом 7,5 мільярда гривень.
Разом це дозволить побудувати понад 200 укриттів,
– уточнив прем'єр.
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Скільки шкіл мають укриття
- У Міністерстві освіти і науки України 24 Каналу повідомили, що станом на кінець 2024 року 73,78% учасників освітнього процесу забезпечені укриттями.
- Із 12 251 школи 9 183 мають власне укриття, 3 668 орендують, а 997 користуються чужими приміщеннями без оренди.
- Проте ці дані не дають повної картини, адже деякі заклади комбінують різні форми захисту.
- У МОН визнають, що ситуація нерівномірна: в одних регіонах укриття є майже у всіх школах, в інших – критичний дефіцит.
- Однак до кінця 2025 року планують збудувати ще 119 протирадіаційних укриттів за державний кошт.