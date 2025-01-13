Пройдаков розповів, як варто покращити шкільну програму з літератури

Переможець премії Global Teacher Prize Ukraine-2021 Артур Пройдаков розповів, які зміни вніс би у шкільну програму з літератури, аби вона стала ефективнішою для учнів. Він вивчав би твори не за хронологічно-історичним принципом, а за тематикою чи проблематикою.

Пройдаков вважає, що головне – не назва твору, а вміння педагога розповісти про нього. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП.

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Як потрібно викладати літературу у школі

Педагог розповів, що на уроках української літератури разом з учнями намагається будувати місточок із сьогоденням.

Наприклад, обговорюємо тему еміграції і те, чому вона виникає, коли читаємо "Камінний хрест" Стефаника. І, повірте мені, кілька років тому урок про еміграцію був один, а зараз це вже зовсім інший контекст, бо діти говорять про еміграцію з власного досвіду,

– каже один із найкращих учителів світу 2023 року.

Також додав: тут ми говоримо про фемінізм і беремо Симону де Бовуар та Ольгу Кобилянську, а ось тут – читаємо твори про дружбу і беремо "Тома Соєра" та "Тореадорів з Васюківки", потім говоримо про тоталітаризм на прикладі творів Джорджа Орвелла та Івана Багряного. У цьому є певний сенс.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Як пояснювати учням важкі твори

Пройдаков поділився думкою і про те, як тлумачити важкі твори учням. Наприклад, новелу "Я (Романтика)" Миколи Хвильового, де дуже нервова манера оповіді, а головний герой вбиває свою матір.

Він переконаний, що можна причепитися і сказати, що це "травмує дитину", а можна проаналізувати разом із учнями твір, його стилістику, умови, в яких його створювали, мотивацію вчинків героя і зрозуміти, що ця новела не про вбивство, а про знищення персонального "я", яке є в головного героя.