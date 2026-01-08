Дистанційне навчання чи продовження канікул: як в областях реагують на рекомендації уряду
8 січня уряд України дозволив перевести навчальні заклади на дистанційне навчання або канікули через погіршення погодних умов. Рішення діятиме щонайменше до 19 січня.
24 Канал збирає інформацію, як на ці рекомендації реагують по областях України. Новина доповнюватиметься іншими регіонами, як тільки вони опублікують свої рішення.
Як в Україні реагують на зміни у навчальному процесі?
У Чернівецькій міські раді заявили, що йдеться саме про рекомендацію уряду, а не обов'язок. Тож там орієнтуватимуться на погодні умови в громаді. Заклади освіти в Чернівцях самостійно ухвалюють рішенням педагогічних рад, зважаючи на температурний режим, відвідуваність, рівень захворюваності в кожному окремому закладі, про формат навчання, Якщо централізовано буде ухвалено інше рішення, то про це одразу проінформують. За прогнозом синоптиків, 9 січня на Одещині очікується значне погіршення погодних умов зі зниженням температури, мокрим снігом, поривчатим вітром та ожеледицею. Оголошено жовтий рівень небезпечності. З метою збереження безпеки учнів та належної організації освітнього процесу, Одеська ОДА розпорядилася організувати освітній процес 9 січня у форматі дистанційного навчання.
