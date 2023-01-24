Усе через війну: у скількох областях України діти змушені вчитися лише онлайн

На сьогодні в Україні працює майже13 тисяч шкіл. Навчання у них триває в очному, онлайн та змішаному режимах.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. І уточнив, що шкіл, які працюють очно та змішано, удвічі більше, ніж тих, в яких діти здобувають освіту дистанційно.

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Скільки учнів навчається у школах України

Шкарлет повідомив, що у школах України вчиться понад 3,9 мільйона школярів. 2,3 мільйони при цьому здобувають освіту очно та у змішаному форматі. А з майже 13 тисяч шкіл:

майже 4 тисячі працює офлайн;

понад 4,3 тисячі – дистанційно;

близько 4,6 тисячі – змішано.

При цьому міністр повідомив, що у п'яти областях безпекова ситуація не дозволяє проводити очне чи змішане навчання. Лише онлайн вчаться діти у таких областях:

Донецькій;

Запорізькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській.

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