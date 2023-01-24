Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. И уточнил, что школ, работающих очно и смешанно, вдвое больше, чем те, в которых дети получают образование дистанционно.

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Сколько учеников учится в школах Украины

Шкарлетт сообщил, что в школах Украины учится более 3,9 миллиона школьников. 2,3 миллиона при этом получают образование очно и в смешанном формате. А из почти 13 тысяч школ:

почти 4 тысячи работает офлайн;

свыше 4,3 тысяч – дистанционно;

около 4,6 тысяч – смешано.

При этом министр сообщил, что в пяти областях ситуация с безопасностью не позволяет проводить очное или смешанное обучение. Только онлайн учатся дети в следующих областях:

Донецкий;

Запорожский;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской.

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