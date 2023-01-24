Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. І уточнив, що шкіл, які працюють очно та змішано, удвічі більше, ніж тих, в яких діти здобувають освіту дистанційно.
Читайте Коли закінчаться зимові канікули у школах України
Скільки учнів навчається у школах України
Шкарлет повідомив, що у школах України вчиться понад 3,9 мільйона школярів. 2,3 мільйони при цьому здобувають освіту очно та у змішаному форматі. А з майже 13 тисяч шкіл:
- майже 4 тисячі працює офлайн;
- понад 4,3 тисячі – дистанційно;
- близько 4,6 тисячі – змішано.
При цьому міністр повідомив, що у п'яти областях безпекова ситуація не дозволяє проводити очне чи змішане навчання. Лише онлайн вчаться діти у таких областях:
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Луганській;
- Харківській;
- Херсонській.
До теми Жага до знань: на Харківщині школярі побудували курінь на горі, аби вчитися
На Харківщині школярі побудували курінь на горі, аби вчитися
- У селі Гонтарівка учні побудували курінь, аби мати можливість вчитися. Адже лише у цьому місці є інтернет.
- У вересні 2022 року село деокупували українські воїни. Але зв'язок у цьому населеному пункті досі нестабільний.
- Ініціатором такого будівництва став 10-річний Микола Дзюба. 5-класник вчиться у місцевому ліцеї.
- До вересня через окупацію діти не вчилися. Єдиним місцем, де ловила мережа під час окупації і є стабільний зв'язок зараз, є пагорб у центрі села.
- Відтак Микола зізнався, що спорудив халабуду, аби мати можливість вчитися.