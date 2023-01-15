У вересні 2022 року село деокупували українські воїни. Але зв'язок у цьому населеному пункті досі нестабільний.

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На Харківщині діти побудували курінь, аби вчитися

Ініціатором такого будівництва став 10-річний Микола Дзюба. 5-класник вчиться у місцевому ліцеї. До вересня через окупацію діти не вчилися. Єдиним місцем, де ловила мережа під час окупації і є стабільний зв'язок зараз, є пагорб у центрі села. Відтак Микола зізнався, що спорудив халабуду, аби мати можливість вчитися.

Він та його друзі – Артем і Денис – знайшли цеглу, деревину, плівку і спорудили укриття, яке захищає від вітру та опадів. Дистанційно діти вдома вчитися не можуть. Лише отримують завдання від вчителів.

Директорка Гонтарівського ліцею Людмила Мироненко каже, що закладі вчаться майже 90 учнів. Але у школі вони можуть отримувати лише консультації через те, що неподалік – кордон з Росії. При цьому очільниця ліцею не приховує: ідея учні її вразила, а їхня наполегливість надихає.

Діти – патріоти, бо в такий час зуміли зорганізуватися і знайшли інтернет, щоб вчитися,

– наголосила Мироненко.

Все ж бачити заклад освіти порожнім їй важко.

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Коли зимові канікули у школах Харківщини

Зимові канікули у школах Харківської області стартували 26 грудня 2022 року і завершилися 8 січня 2023 року.

Однак у 7 громадах області учні пішли відпочивати 30 грудня 2022 року і повернуться на навчання 15 січня 2023 року. Таке рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах.