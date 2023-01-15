В сентябре 2022 года село деоккупировали украинские воины. Но связь в этом населенном пункте до сих пор нестабильна.

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На Харьковщине дети построили шалаш, чтобы учиться

Инициатором такого строительства стал 10-летний Николай Дзюба. 5-классник учится в местном лицее. До сентября из-за оккупации дети не учились. Единственным местом, где ловила сеть во время оккупации и стабильная связь сейчас, является холм в центре села. Следовательно, Николай признался, что построил холобуд, чтобы иметь возможность учиться.

Он и его друзья – Артем и Денис – нашли кирпичи, древесину, пленку и соорудили укрытие, защищающее от ветра и осадков. Дистанционно дети на дому учиться не могут. Только получают задания от учителей.

Директор Гонтаровского лицея Людмила Мироненко говорит, что в заведении учатся почти 90 учеников. Но в школе они могут получать только консультации из-за того, что неподалеку – граница России. При этом руководитель лицея не скрывает: идея ученики ее поразила, а их настойчивость вдохновляет.

Дети – патриоты, потому что в такое время сумели организоваться и нашли интернет, чтобы учиться,

– подчеркнула Мироненко.

Все же видеть заведение пустым ему трудно.

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Когда зимние каникулы в школах Харьковщины

Зимние каникулы в школах Харьковской области стартовали 26 декабря 2022 и завершились 8 января 2023 года.

Однако в 7 общинах области учащиеся ушли отдыхать 30 декабря 2022 года и вернутся на обучение 15 января 2023 года. Такое решение приняли местные советы в Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общинах.