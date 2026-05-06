Освіта в Україні Усі учасники НМТ повинні знати: коли і де повідомлять дату та час тестування
6 травня, 16:22
Усі учасники НМТ повинні знати: коли і де повідомлять дату та час тестування

Марія Волошин
Основні тези
  • Національний мультитест розпочнеться 20 травня.
  • Учасники основної сесії отримають запрошення з датою, часом і місцем тестування до 10 травня.
20 травня розпочинається національний мультитест. Напередодні учасники отримають запрошення на тестування.

Ті, хто проходить перевірку знань у межах основної сесії, вже до 10 травня зможуть завантажити запрошення для участі у мультитесті. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Яку інформацію містить запрошення на тестування?

У запрошенні учасники знайдуть дату й час проведення іспиту. Також там буде вказана адреса тимчасового екзаменаційного центру, в який треба з'явитися на тестування.

Інформація про місце проведення тестування є конфіденційною. Її надають лише учасникам та учасницям НМТ, 
– уточнюють у Центрі. 

І просять задля безпеки учасників тестування в Україні не називати адреси центрів, в яких ви складатимете тестування.

Зверніть увагу! На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.

Про що нагадують учасникам тестування?

Також не варто передавати свої дані стороннім особам. Зокрема, не поширюйте їх онлайн чи у телеграм-каналах. 

В УЦОЯО також наголосили, що запрошення не надсилатимуть ні sms-повідомленнями, ні електронною поштою. 

Усю інформацію про тестування учасникам треба шукати у своїх персональних кабінетах. Також у персональному кабінеті учасника НМТ згодом розмістять результати мультитесту. 

Важливо! У Порядку проведення НМТ зазначено, що вхід до екзаменаційних центрів припинятимуть за 5 хвилин до початку тестування.

Коли завершиться допуск до ТЕЦ?

Час початку тестування буде вказаний у запрошеннях учасників. При цьому їм варто заздалегідь переглянути маршрут доїзду та врахувати можливі перешкоди. 

Вхід до екзаменаційних центрів завершиться за 5 хвилин до початку тестування.

Після початку тестування учасників тестування до аудиторій вже не допускатимуть. 

Що відомо про НМТ-2026?

НМТ учасники складатимуть протягом одного дня. 

Основна сесія буде протягом 20 травня – 25 червня; додаткова – з 17 до 24 липня.

Перевірятимуть знання з 4 предметів. Обов'язково – українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір. 

