Усі учасники НМТ повинні знати: коли і де повідомлять дату та час тестування
- Національний мультитест розпочнеться 20 травня.
- Учасники основної сесії отримають запрошення з датою, часом і місцем тестування до 10 травня.
20 травня розпочинається національний мультитест. Напередодні учасники отримають запрошення на тестування.
Ті, хто проходить перевірку знань у межах основної сесії, вже до 10 травня зможуть завантажити запрошення для участі у мультитесті. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Яку інформацію містить запрошення на тестування?
У запрошенні учасники знайдуть дату й час проведення іспиту. Також там буде вказана адреса тимчасового екзаменаційного центру, в який треба з'явитися на тестування.
Інформація про місце проведення тестування є конфіденційною. Її надають лише учасникам та учасницям НМТ,
– уточнюють у Центрі.
І просять задля безпеки учасників тестування в Україні не називати адреси центрів, в яких ви складатимете тестування.
Зверніть увагу! На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
Про що нагадують учасникам тестування?
Також не варто передавати свої дані стороннім особам. Зокрема, не поширюйте їх онлайн чи у телеграм-каналах.
В УЦОЯО також наголосили, що запрошення не надсилатимуть ні sms-повідомленнями, ні електронною поштою.
Усю інформацію про тестування учасникам треба шукати у своїх персональних кабінетах. Також у персональному кабінеті учасника НМТ згодом розмістять результати мультитесту.
Важливо! У Порядку проведення НМТ зазначено, що вхід до екзаменаційних центрів припинятимуть за 5 хвилин до початку тестування.
Коли завершиться допуск до ТЕЦ?
Час початку тестування буде вказаний у запрошеннях учасників. При цьому їм варто заздалегідь переглянути маршрут доїзду та врахувати можливі перешкоди.
Вхід до екзаменаційних центрів завершиться за 5 хвилин до початку тестування.
Після початку тестування учасників тестування до аудиторій вже не допускатимуть.
Що відомо про НМТ-2026?
НМТ учасники складатимуть протягом одного дня.
Основна сесія буде протягом 20 травня – 25 червня; додаткова – з 17 до 24 липня.
Перевірятимуть знання з 4 предметів. Обов'язково – українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір.