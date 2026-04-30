Валерій Копійка – новий керівник КНУ: що відомо про нього та його команду

Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав нового керівника після звільнення Володимира Бугрова. Виконувачем обов'язків ректора вишу буде Валерій Копійка.

Сьогодні його офіційно представили у КНУ. Він при цьому вже сформував свою команду проректорів, повідомляють у виші.

Коли представили Копійку у виші?

Валерій Копійка з 30 квітня 2026 року буде виконувати обов'язки ректора КНУ. Раніше він був директором Навчально-наукового інституту міжнародних відносин. Також Копійка – доктор політичних наук, професор. Його університетській спільноті представив заступник очільника МОН Микола Трофименко. І нагадав, що у виші зараз триває передвиборчий процес.

Для Міністерства і для всіх нас важливо зберегти ім'я університету, його сталість і темпи розвитку,

– заявив посадовець.

Валерій Копійка заявив, що зараз головним завданням є проведення виборів ректора максимально прозоро та об'єктивно. Наголосив і на важливості збереження стабільної роботи вишу. Серед основних завдань також – якісне проведення випускної та вступної кампаній.

До слова, МОН призначило вибори ректора КНУ імені Шевченка на 27 травня 2026 року.

Що відомо про нового ректора КНУ?

Валерій Копійка – доктор політичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Фахівець у сфері європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи. Випускник КНУ. Працює в університеті з 1990 року: пройшов шлях від асистента до професора. З 2009 року очолює ННІ міжнародних відносин.

У 1984 році закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету. 1990 року захистив кандидатську дисертацію, а 2004 року – докторську дисертацію. Уся професійна кар'єра Копійки пов'язана з КНУ: асистент, доцент, професор, заступник директора Інституту, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Важливо! У 2025 році Київський національний університет імені Шевченка очолив рейтинг найкращих українських вишів. Бюджет вишу – орієнтовно 3 мільярди гривень. В його розпорядженні є великі земельні ділянки в Києві, база в Карпатах та Канівський природний заповідник. Посада ректора КНУ є впливовою та відкриває двері у владні кабінети, пише УП.

Копійка також проходив стажування та читав лекції у вишах та наукових закладах Бельгії (Вільний університет міста Брюссель), Великої Британії, Болгарії.

Спеціалізується на питаннях європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи. Підготував шістьох кандидатів наук. Вільно володіє французькою мовою, пише Главком.

Хто у команді Копійки?

В.о. ректора також представив управлінську команду. Каже: це фахівці з відповідним досвідом, які добре знають систему університету.

Перший проректор – Микола Погорецький. Він доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики.

До складу проректорів увійшли:

Оксана Жилінська – докторка економічних наук, професорка кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності;

Андрій Гожик – кандидат геологічних наук, доцент, який у 2021–2026 роках обіймав посаду проректора;

Вадим Попко – доктор юридичних наук, професор кафедри порівняльного і європейського права;

Олександр Рожко – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів.

Цікаво! Недавно в Україні оприлюднили зарплати ректорів найпопулярніших університетів за 2025 рік. Лідером рейтингу став Володимир Бугров – вже ексректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За рік він задекларував 1 мільйон 567 тисяч гривень зарплати на основному місці роботи, пише "Слово і діло".

Що відомо про попереднього ректора КНУ?

Попереднім ректором КНУ був Володимир Бугров. Наказ МОН України про його звільнення з посади очільника київського вишу опублікував Студентський парламент КНУ 29 квітня.

У документі вказали, що рішення ухвалили у зв'язку із завершенням відповідного контракту, укладеного у 2021 році.

