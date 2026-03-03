В окремих вишах ціни вражають: скільки коштує навчання на ІТ-спеціальностях

Інформаційні технології є дуже популярними серед вступників в українські виші. Торік на цю освітню галузь абітурієнти подали майже 99 тисяч заяв.

Однак навчання на ІТ є недешевим. Про це інформує Osvita.ua.

Скільки коштує навчання на ІТ?

Ціни на навчання на контракті на ІТ-спеціальностях різні – залежно від закладу освіти та популярності конкретної спеціальності.

Розглянемо вартість навчання на бакалаврських спеціальностях ІТ-галузі у 2025/26 навчальному році.

Комп'ютерні науки

Ця спеціальність є найпопулярнішою в ІТ-галузі та однією з найпопулярніших серед усіх спеціальностей вищої освіти.

Здебільшого рік навчання тут коштує 30 – 38 тисяч гривень. Деякі виші пропонують менші ціни: 22 – 29 тисяч гривень.

Найменша вартість – у Рівненській філії Європейського університету – 22 тисячі гривень на рік. Найбільше за навчання на Комп'ютерних науках доведеться віддати в Українському католицькому університеті – 147 тисяч гривень на рік.

Інженерія програмного забезпечення

Навчання на цій спеціальності здебільшого коштуватиме від 30 до 39 тисяч гривень на рік. Найменше – у Миколаївській філії Європейського університету (23 тисячі гривень). Найбільше – в Американ Юніверсіті Київ: 332 756 тисяч гривень на рік.

Кібербезпека та захист інформації

Навчання на фахівця з кібербезпеки коштує у вишах України здебільшого 35 – 45 тисяч гривень на рік.

Найдешевше – у Центральноукраїнському національному технічному університеті: 27,7 тисячі гривень. Найдорожче – у Київській школі економіки: 132 500 гривень на рік.

Комп'ютерна інженерія

Українські виші пропонують контрактне навчання за цією спеціальністю за 30 – 40 тисяч гривень на рік.

Найменше можна заплатити в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова: 15 600 тисяч гривень. Найбільше доведеться віддати за рік навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 61 300 гривень за рік.

Інформаційні системи та технології

Навчання за цією спеціальністю коштує здебільшого 33 – 45 тисяч гривень на рік.

Найдешевше – у Фаховому коледжі зв'язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку: 22 100 тисячі гривень. Найдорожче – у Харківському технологічному університеті "ШАГ" – 105 тисяч гривень на рік.

Системний аналіз та наука про дані

Вартість року навчання на бакалавраті тут варіюється у діапазоні 26 – 42 тисяч гривень.

Найнижчою є вартість навчання в Одеській політехніці: 18 тисяч гривень на рік. Найвищою – в Американ Юніверсіті Київ: 332 756 гривень на рік.

Прикладна математика

Це найменш популярна з усіх спеціальностей ІТ-галузі серед торішніх вступників у виші. Навчання на бакалавра тут коштує 35 – 45 тисяч гривень на рік.

Найменше доведеться заплатити за рік навчання у Луцькому національному технічному університеті: 29 700 гривень. Найбільше – у Київській школі економіки: 87 500 гривень на рік.

