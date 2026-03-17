За рік – понад 300 тисяч: скільки коштує психологічна освіта у вишах

Спеціальність "Психологія" протягом років є дуже популярною серед абітурієнтів. Попит при цьому на неї не спадає.

На цю спеціальність торік вступники подали понад 55 тисяч заяв. Це на 6 тисяч заяв більше ніж минулого року, інформує Osvita.ua.

Дивіться також В одному виші – ціна захмарна: скільки коштує навчання на спеціальності "Менеджмент"

Скільки коштує навчання на психолога?

Українські виші пропонують для вивчення абітурієнтам програми з психології, які мають загальний характер, а також певну специфіку (Соціальна психологія, Клінічна психологія, Практична психологія, Консультаційна психологія, Прикладна психологія, Психологія бізнесу та управління, Організаційна психологія, Юридична психологія, Економічна та соціальна психологія, Кризова психологія тощо).

За рік навчання на контракті за спеціальністю "Психологія" доведеться віддати різні суми. Вони залежать від вишів. Більшість пропозицій варіюється від 30 до 40 тисяч гривень на рік.

Найменше можна віддати за рік навчання на бакалавраті в підрозділах Міжнародної академії управління персоналом: Бориспільському інституті (19 800 гривень на рік), Харківському інституті (21 400 гривень ) і Львівському інституті (21 400 гривень ). А також у Миколаївському інституті розвитку людини Університету "Україна" (20 500 гривень ) і Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика (21 000 гривень).

Цікаво! У МОН розповіли деталі вступної кампанії 2026 року. Їх містить оновлений Порядок вступу у виші.

Найдорожче навчання за психологічною спеціальністю – у київських та львівському приватних ЗВО: Зігмунд Фройд університет Україна (315 000 гривень на рік), Амерікан юніверсіті Київ (249 567 гривень) Український католицький університет (147 000 гривень ) і Київська школа економіки (110 000 гривень ).

Дивіться також В одному виші – ціна захмарна: скільки коштує навчання на спеціальності "Менеджмент"

Скільки коштує навчання на спеціальності "Менеджмент"?