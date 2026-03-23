Фаворит українських вступників: які ціни на навчання у НУ "Львівська політехніка"

Національний університет "Львівська політехніка" є одним із провідних вишів нашої країни. Торік він був у топі тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників.

Такі дані оприлюднили в інформаційній системі "Вступ.ОСВІТА.UA". Тут розміщують рейтингові списки абітурієнтів до вишів та коледжів України.

Які ціни на навчання у Львівській політехніці?

24 Канал пропонує майбутнім вступникам ознайомитись із цінами на навчання на денній формі станом на 2025/26 навчальний рік у Львівській політехніці.

Ціна на навчання у виші різні. Залежать від спеціальності та освітньої програми.

Наприклад, на спеціальності "Автомобільний транспорт" ціни коливаються від 45400 до 51 тисячі гривень – залежно від обраної освітньої програми.

За навчання на дизайнера доведеться віддати 49500 гривень за рік навчання.

На спеціальності "Журналістика" вартість року навчання – 56800 гривень.

Рік навчання на "Інженерії програмного забезпечення" коштує 59500 гривень. На "Кібербезпеці та захисті інформації" – 56800 гривень (заочна форма – 34100 гривень).

Рік на "Комп'ютерних науках" коштує від 49500 до 69900 гривень.

Навчання на маркетолога обійдеться у 56800 гривень.

Майбутнім менеджерам доведеться платити за рік здобуття освіти 56800 гривень.

"Філологія" у львівському виші коштує 45400 або 57 600 гривень за рік. Тут також варто зважати на освітні програми. "Міжнародні відносини" і "Психологія" – 57600 гривень.

Цікаво! Львівська політехніка опинилася у трійці вишів, які стали найпопулярнішими серед вступників в аспірантуру 2025 року.

