Ціни захмарні: у яких вишах України – найвища і найнижча вартість навчання

Різниця у цінах на навчання у різних вишах України стає дедалі відчутнішою. Найдорожче навчання – у приватних університетах.

Тут ціни стартують від 100 тисяч гривень за рік, зазначає Education.ua. У яких вишах найвищі і найнижчі ціни, читайте далі.

У яких вишах найвищі ціни в Україні?

Найвищі ціни – у приватних університетах.

10 найдорожчих:

Амерікан Юніверсіті Київ – 323 999 гривень;

Зігмунд Фройд Університет Україна – 315 000 гривень;

Український католицький університет – 147 000 гривень;

Одеський технологічний університет "ШАГ" – 137 000 гривень;

ІТ Степ Університет 119 857 – гривень;

Київська школа економіки 117 212 – гривні;

Дніпровський технологічний університет ШАГ – 110 000 гривень;

Харківський технологічний університет "ІТ STEP" – 100 250 гривень;

Neoversity, університет сучасних технологій 100 000 – гривень;

Харківська школа архітектури 100 000 – гривень.

У яких вишах найнижчі ціни в Україні?

Найдешевше навчання здебільшого у педагогічних і духовних вишах.

10 найдешевших:

11 750 гривень – Таврійський християнський інститут;

15 000 гривень – Волинська православна богословська академія;

15 177 гривень – Бердянський державний педагогічний університет;

15 500 гривень – Бердянський університет менеджменту і бізнесу;

16847 гривень – ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ;

17 000 гривень – МГПІ "Бейт-Хана";

17 535 гривень – Центральноукраїнський інститут МАУП;

17 550 гривень – Херсонський ННІ НУК ім. адмірала Макарова;

17 612 гривні – ХНПУ імені Сковороди;

17710 гривень – ПНПУ імені Короленка.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

