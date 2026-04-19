Ціни захмарні: у яких вишах України – найвища і найнижча вартість навчання
- Найдорожчі ціни на навчання в Україні – у приватних університетах: Амерікан Юніверсіті Київ та Зігмунд Фройд Університет Україна тощо.
- Найдешевше навчання пропонують педагогічні та духовні виші: Таврійський християнський інститут та Волинська православна богословська академія тощо.
Різниця у цінах на навчання у різних вишах України стає дедалі відчутнішою. Найдорожче навчання – у приватних університетах.
Тут ціни стартують від 100 тисяч гривень за рік, зазначає Education.ua. У яких вишах найвищі і найнижчі ціни, читайте далі.
У яких вишах найвищі ціни в Україні?
Найвищі ціни – у приватних університетах.
10 найдорожчих:
- Амерікан Юніверсіті Київ – 323 999 гривень;
- Зігмунд Фройд Університет Україна – 315 000 гривень;
- Український католицький університет – 147 000 гривень;
- Одеський технологічний університет "ШАГ" – 137 000 гривень;
- ІТ Степ Університет 119 857 – гривень;
- Київська школа економіки 117 212 – гривні;
- Дніпровський технологічний університет ШАГ – 110 000 гривень;
- Харківський технологічний університет "ІТ STEP" – 100 250 гривень;
- Neoversity, університет сучасних технологій 100 000 – гривень;
- Харківська школа архітектури 100 000 – гривень.
У яких вишах найнижчі ціни в Україні?
Найдешевше навчання здебільшого у педагогічних і духовних вишах.
10 найдешевших:
- 11 750 гривень – Таврійський християнський інститут;
- 15 000 гривень – Волинська православна богословська академія;
- 15 177 гривень – Бердянський державний педагогічний університет;
- 15 500 гривень – Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
- 16847 гривень – ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ;
- 17 000 гривень – МГПІ "Бейт-Хана";
- 17 535 гривень – Центральноукраїнський інститут МАУП;
- 17 550 гривень – Херсонський ННІ НУК ім. адмірала Макарова;
- 17 612 гривні – ХНПУ імені Сковороди;
- 17710 гривень – ПНПУ імені Короленка.
Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.
Яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка?
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка є одним із провідних вишів України.
- Торік він був у трійці тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників.
- Ціна на навчання у виші різні. Залежать від спеціальності та освітньої програми.
- Наприклад, на спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини" вартість року навчання становить 76600 – 95600 гривень.
- За рік навчання на "Журналістиці" у КНУ доведеться віддати 76600 гривень.