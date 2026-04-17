Понад 300 тисяч за рік: у якому виші України – найдорожче навчання

За 4 роки середня ціна навчання в університетах України зросла на 60%. У деяких навіть – на понад 90%.

Про це поінформував Education.ua. Темпи росту лише прискорюються.

У якому виші – найдорожче навчання?

Різниця у цінах на навчання у різних вишах України стає дедалі відчутнішою. Найбільш різке підвищення цін на навчання у наших ЗВО відбулося саме за останній рік. Так:

у 2022 році середня вартість навчання становила 19 171 гривню;

у 2023 році – 21 591 гривню;

у 2024 році – 25 347 гривень;

у 2025 році – 30 798 гривень.

Найдорожче навчання – у приватних вишах. Ціни там стартують від 100 тисяч гривень за рік здобуття освіти.

Найвища вартість навчання – в Амерікан Юніверсіті Київ. Торік навчання тут коштувало у середньому 323 999 гривень.

Далі у рейтингу найдорожчих ідуть Зігмунд Фройд Університет Україна – 315 000 гривень та Український католицький університет – 147 000 гривень.

Замикають п'ятірку найдорожчих Одеський технологічний університет "Шаг" – 137 тисяч гривень за рік – та ІТ Степ Університет – близько 120 тисяч гривень на рік.

До слова, найвищі ціни на навчання у вишах – у Києві та на заході України. Це може бути пов'язане зі зростанням попиту на навчання у безпечніших регіонах.

