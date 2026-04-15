Вартість зросла на 60%: скільки зараз коштує навчання у вишах

Нещодавно у МОН України заявили, що вартість вищої освіти може ще зрости. Причини – збільшення витрат та підвищення зарплат викладачів.

Education.ua проаналізував, де за навчання доведеться платити більше. До слова, за 4 роки середня ціна навчання в університетах зросла на 60%.

Дивіться також У коледжах і вишах запровадять новий предмет: президент підписав Закон

Як зросла вартість вищої освіти?

Ціни в українських вишах зростають щороку. Темпи лише прискорюються. Про це свідчать дані дослідження конкурсних пропозицій університетів.

За 4 роки середня вартість навчання зросла приблизно на 60%:

у 2022 році середня вартість навчання становила 19 171 гривню;

у 2023 році – 21 591 гривню;

у 2024 році – 25 347 гривень;

у 2025 році – 30 798 гривень.

Найбільш різке підвищення відбулося саме за останній рік.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

На яких спеціальностях ціна зросла найбільше?

Також пропонуємо ознайомитись із 10 спеціальностями, на яких вартість навчання суттєво підвищилася, якщо порівняти з 2022 роком.

Найбільше дорожчають напрями, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Так, середня вартість навчання на спеціальності "Міжнародні відносини" за 4 роки зросла на 93% – з 24 920 гривень до 48 079 гривень, а за спеціальністю "Громадське здоров'я" на 77% – з 20 284 гривень до 35 809 гривень.

На яких спеціальностях ціна зросла найбільше / Education.ua

Дивіться також Ці вступники отримають пільги при вступі до вишу у 2026 році

У якому регіоні найвищі ціни на навчання?

Найвищі ціни на навчання у вишах – у Києві та на заході України. Це може бути пов'язане зі зростанням попиту на безпечне навчання.

Найвища середня вартість навчання торік:

Чернівецька область – 37 800 гривень.

Львівська область – 37 480 гривень.

Київська область – 37 308 гривень.

Івано-Франківська область – 35 828 гривень.

Закарпатська область – 34 504 гривні.

Найнижча середня вартість навчання:

Херсонська область – 22 315 гривень.

Миколаївська область – 22 640 гривень.

Запорізька область – 22 780 гривень.

Полтавська область – 23 506 гривень.

Сумська область – 24 124 гривні.



Яка середня вартість освіти у регіонах / Education.ua

Також на тлі зростання цін на вищу освіту держава надаватиме гранти студентам. Але для цього потрібно отримати щонайменше не низькі бали на НМТ.

Дивіться також МОН знайшло кошти на підвищені зарплати викладачів

Читайте більше новин про вступ у 2026 році: