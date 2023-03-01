Чи варто у школах встановити відеоспостереження: переваги і недоліки, як це працює за кордоном

У Верховній Раді України обговорюють можливість впровадження відеофіксації навчання в школах. Зокрема, планують записувати уроки. Але чи доцільне таке рішення? Освітній омбудсмен оцінив всі "за" і "проти" цієї ідеї, а також розповів, як це працює за кордоном.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов теж доєднався до обговорення питання запровадження відеоспостереження у закладах освіти. Зокрема, він описав переваги та недоліки такої ініціативи.

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Переваги відеофіксації в школах

За його словами, однією з переваг є сприяння захисту учнів, батьків та вчителів у школі.

Перш за все йдеться про встановлення кривдника або факту порушення прав, вжиття заходів для покарання винних, а також доведення невинності осіб, яких у наклепі може звинуватити інша сторона конфлікту,

– пояснює омбсудсмен.

Сергій Горбачов припускає, що наявність відеокамер стримуватиме і зменшуватиме кількість таких ситуацій у закладі.

Він також наголосив, що встановлення й використання відеоспостереження та не повинно бути обов'язковим: це має вирішувати кожна громада чи заклад освіти індивідуально та добровільно.

Серед інших переваг від встановлення відеокамер у школах – це дисциплінування учнів та педагогів.

"Експерименти за кордоном довели, що в закладах освіти, де були встановлені камери або де вчителі певний час носили камери на собі, поведінка учнів покращувалася, адже вони знали, що їхні дії та поведінка в будь-який момент можуть бути відзняті на камеру", – пояснив омбудсмен.

Тож, Горбачов припускає, що наявність камер запобігатиме деструктивній поведінці, вандалізму та протидіятиме палінню у школах, а також фіксуватиму та розкриватиме злочини, зокрема крадіжки тощо.

Недоліки відеоспостереження за уроками

Водночас, на його думку, через недосконале законодавство під час встановлення відеокамер у школах можуть виникати складнощі щодо дозволів, адже процедури захисту персональних даних дуже складні.

Також встановлення відеокамер та здійснення відеоспостереження і відеофіксації потребуватиме значних додаткових коштів.

Освітній омбудсмен наголосив, що варто провести дослідження учнів та вчителів щодо можливості та доцільності впровадження відеоспостереження й відеофіксації у закладах освіти.

Як це працює у школах за кордоном

У відомстві також зібрали досвід різних країн щодо використання відеоспостереження у закладах освіти.

Велика Британія

Школи у Великобританії вирішують питання про встановлення камер індивідуально, враховуючи думку адміністрації, батьків та вчителів. Камери зазвичай зберігають запис приблизно 30 днів, всі права учнів захищені. І школярі, і батьки мають право перевіряти будь-яке відео.

Більшість камер відеоспостереження в школах встановлюють поза будівлею або в коридорах, щоб зафіксувати злочини. У класах, туалетах та роздягальнях камери відсутні.

Крім того, Школа, яка використовує відеоспостереження, повинна мати відповідні вивіски, що повідомляють вчителів, учнів та відвідувачів, що за ними стежать.

Сполучені Штати Америки

Під час опитування 86% учнів середньої та старшої школи у США зазначили, що в їхніх школах встановлені камери відеоспостереження. Проте в різних штатах діють різні закони щодо спостереження на території закладу освіти.

Зокрема, там можна використовувати відеокамери для спостереження за місцями, де немає конфіденційності – наприклад, у коридорах чи відкритих дворах. Крім того, камери в школах мають бути помітні.

У деяких штатах школи, які хочуть записувати аудіо за допомогою відеокамер, повинні проконсультуватися з місцевими правоохоронними органами та державними службовцями.

Канада

Деякі шкільні ради можуть встановлювати відеоспостереження для боротьби з проблемами насильства та вандалізму в школах. Але це питання породило занепокоєння щодо права на приватне життя.

Там є певні інструкції, згідно з якими шкільні ради повинні визначити мету відеоспостереження, наприклад для захисту учнів і персоналу тощо.

У разі запровадження відеоспостереження необхідно розробити письмову політику, яка повинна визначати:

цілі програми відеоспостереження;

осіб, уповноважених керувати системою;

місця відеоспостереження та час його проведення;

обмеження доступу до зібраної інформації за визначеними особами та обставинами;

обмеження використання інформації для цілей, для яких вона була зібрана – безпека працівників та учнів і запобігання злочинній діяльності;

процедури доступу учнів і персоналу до власної особистої інформації – право, гарантоване законодавством, із певними винятками.

У цій країні також діють певні правила – камери можна розміщувати камери лише в тих місцях, де це необхідно, але не можна у роздягальнях та туалетах. Також мають бути знаки про те, що територія знаходиться під відеоспостереженням.

Франція

У Франції законодавство дозволяє встановлення камер безпеки в школах, але відповідно до дуже чітких критеріїв. У школах камери можуть знімати лише осі руху або входи, виходи. Категорично забороняється знімати класні кімнати, майданчик, подвір’я, туалети, їдальню тощо у години роботи школи.

Дозволяється знімати шкільну будівлю ззовні (територію навколо закладу, громадську дорогу). Вимоги до відеоспостереження залежать від місця розташування камери. Але завжди треба повідомляти про те, що ведеться відеофіксація.

Для дитячого садка, початкової школи рішення про встановлення камер приймає муніципалітет. Щодо середньої школи (коледжу чи старшої школи) – рішення приймає директор закладу за погодженням з радою директорів.

Ізраїль

Одним з елементів забезпечення безпеки закладів освіти Ізраїлю є встановлення камер відеоспостереження, проте це не є обов’язковим, а також має зберігати права на приватність учнів та вчителів.

Камери дозволяється розміщувати всередині та на периферійній території закладу освіти (вхідних воротах, огорожі), щоб забезпечити безпеку та запобігти проникненню сторонніх осіб.

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Рішення про розміщення камер на внутрішній території школи приймає директор закладу освіти з погодженням із директором округу. Рішення про встановлення камер у периферійній зоні приймає власник школи або місцеве управління освіти.

Встановлення камер у школах України: що відомо

Перша заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич каже, що відеофіксація потрібна для встановлення порушень у школах. За її словами, відео не будуть не оприлюднювати у соцмережах чи ЗМІ, але зможуть використовувати для доказу у суді.

На думку депутатки, відеофіксація матиме такі переваги:

протидія булінгу та мобінгу;

захист від неправдивих звинувачень;

фіксація та розкриття крадіжок;

дані щодо інцидентів між учнями та педагогами.

Крім того, Констанкевич назвала і недоліки, серед яких: складність захисту персональних даних, значна вартість обладнання та недосконалість законодавства (необхідна згода всіх учасників освітнього процесу).

Думки батьків щодо такої ініціативи розділилася. Хтось вважає, що це гарна ідея, тож підтримують її. Водночас інші кажуть, що навчання не має проводитися під наглядом, як в тюрмі, бо це буде створювати стрес для дітей.