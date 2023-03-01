Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев тоже присоединился к обсуждению вопроса введения видеонаблюдение в учебных заведениях. В частности, он описал преимущества и недостатки такой инициативы.
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Преимущества видеофиксации в школах
По его словам, одним из преимуществ является содействие защите учеников, родителей и учителей в школе.
Прежде всего речь идет об установлении обидчика или факте нарушения прав, принятии мер по наказанию виновных, а также доказывании невиновности лиц, которых в клевете может обвинить другая сторона конфликта,
– объясняет омбсудсмен.
Сергей Горбачев предполагает, что наличие видеокамер будет сдерживать и уменьшать количество таких ситуаций в заведении.
Он также подчеркнул, что установка и использование видеонаблюдения и не должно быть обязательным: это должно решать каждая община или учебное заведение индивидуально и добровольно.
Среди других преимуществ от установки видеокамер в школах – это дисциплинирование учащихся и педагогов.
"Эксперименты за границей доказали, что в учебных заведениях, где были установлены камеры или где учителя определенное время носили камеры на себе, поведение учеников улучшалось, ведь они знали, что их действия и поведение в любой момент могут быть сняты на камеру", – объяснил омбудсмен.
Горбачев предполагает, что наличие камер будет предотвращать деструктивное поведение, вандализм и будет противодействовать курению в школах, а также будет фиксировать и раскрывать преступления, в частности кражи и т.д.
Недостатки видеонаблюдения за уроками
В то же время, по его мнению, из-за несовершенного законодательства при установке видеокамер в школах могут возникать сложности в разрешениях, ведь процедуры защиты персональных данных очень сложны.
Также установка видеокамер и осуществление видеонаблюдения и видеофиксации потребует значительных дополнительных средств.
Образовательный омбудсмен подчеркнул, что следует провести исследования учащихся и учителей относительно возможности и целесообразности внедрения видеонаблюдения и видеофиксации в учебных заведениях.
Как это работает в школах за границей
В ведомстве также собрали опыт разных стран по использованию видеонаблюдения в учебных заведениях.
Великобритания
Школы в Великобритании решают вопрос об установке камер индивидуально, учитывая мнение администрации, родителей и учителей. Камеры обычно сохраняют запись примерно 30 дней, все права учащихся защищены. И школьники, и родители имеют право проверять любое видео.
Большинство камер видеонаблюдения в школах устанавливают вне здания или коридора, чтобы зафиксировать преступления. В классах, туалетах и раздевалках камеры отсутствуют.
Кроме того, Школа, использующая видеонаблюдение, должна иметь соответствующие вывески, сообщающие учителей, учеников и посетителей, за ними следящих.
Соединенные Штаты Америки
В ходе опроса 86% учащихся средней и старшей школы в США отметили, что в их школах установлены камеры видеонаблюдения. Однако в разных штатах действуют разные законы по наблюдению на территории учебного заведения.
В частности, там можно использовать видеокамеры для наблюдения за местами, где нет конфиденциальности – например, в коридорах или в открытых дворах. Кроме того, камеры в школах должны быть заметны.
В некоторых штатах школы, желающих записывать аудио с помощью видеокамер, должны проконсультироваться с местными правоохранительными органами и государственными служащими.
Канада
Некоторые школьные советы могут устанавливать видеонаблюдение для борьбы с проблемами насилия и вандализма в школах. Но этот вопрос породил беспокойство по поводу права на частную жизнь.
Там есть определенные инструкции, согласно которым школьные советы должны определить цель видеонаблюдения, например для защиты учащихся и персонала.
При введении видеонаблюдения необходимо разработать письменную политику, которая должна определять:
- целые программы видеонаблюдения;
- лиц, уполномоченных управлять системой;
- места видеонаблюдения и время его проведения;
- ограничение доступа к собранной информации по определенным лицам и обстоятельствам;
- ограничение использования информации для целей, для которых она была собрана – безопасность работников и учащихся и предотвращение преступной деятельности;
- процедуры доступа учащихся и персонала к личной информации – право, гарантированное законодательством, с определенными исключениями.
В этой стране также действуют определенные правила – камеры можно размещать только в тех местах, где это необходимо, но нельзя в раздевалках и туалетах. Также должны быть знаки о том, что территория находится под видеонаблюдением.
Франция
Во Франции законодательство разрешает установку камер безопасности в школах, но в соответствии с очень четкими критериями. В школах камеры могут снимать только оси движения или входы, выходы. Категорически запрещается снимать классные комнаты, площадку, двор, туалеты, столовую и т.п. в часы работы школы.
Разрешается снимать школьное здание извне (территорию вокруг заведения, общественную дорогу). Требования к видеонаблюдению зависят от местоположения камеры. Но всегда следует сообщать о том, что ведется видеофиксация.
Для детского сада начальной школы решение об установке камер принимает муниципалитет. Относительно средней школы (колледжа или старшей школы) – решение принимает директор учреждения по согласованию с советом директоров.
Израиль
Одним из элементов обеспечения безопасности учебных заведений Израиля является установка камер видеонаблюдения, однако это не обязательно, а также должно сохранять права на конфиденциальность учеников и учителей.
Камеры разрешается размещать внутри и на периферийной территории учебного заведения (входные ворота, ограждения), чтобы обеспечить безопасность и предотвратить проникновение посторонних лиц.
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Решение о размещении камер на внутренней территории школы принимает директор учебного заведения с согласованием с директором округа. Решение об установке камер в периферийной зоне принимает владелец школы или местное управление образования.
Установка камер в школах Украины: что известно
Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич говорит, что видеофиксация необходима для установления нарушений в школах. По ее словам, видео не будут не обнародовать в соцсетях или в СМИ, но смогут использовать для доказательства в суде.
По мнению депутата, видеофиксация будет иметь следующие преимущества:
- противодействие буллингу и мобингу;
- защита от ложных обвинений;
- фиксация и раскрытие краж;
- данные об инцидентах между учащимися и педагогами.
Кроме того, Констанкевич назвала и недостатки, среди которых сложность защиты персональных данных, значительная стоимость оборудования и несовершенство законодательства (необходимо согласие всех участников образовательного процесса).
Мнения родителей по поводу такой инициативы разделились. Кто-то считает, что это хорошая идея, поэтому поддерживают ее. В то же время другие говорят, что обучение не должно проводиться под наблюдением, как в тюрьме, потому что это будет создавать стресс для детей.