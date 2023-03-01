Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев тоже присоединился к обсуждению вопроса введения видеонаблюдение в учебных заведениях. В частности, он описал преимущества и недостатки такой инициативы.

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Преимущества видеофиксации в школах

По его словам, одним из преимуществ является содействие защите учеников, родителей и учителей в школе.

Прежде всего речь идет об установлении обидчика или факте нарушения прав, принятии мер по наказанию виновных, а также доказывании невиновности лиц, которых в клевете может обвинить другая сторона конфликта,

– объясняет омбсудсмен.

Сергей Горбачев предполагает, что наличие видеокамер будет сдерживать и уменьшать количество таких ситуаций в заведении.

Он также подчеркнул, что установка и использование видеонаблюдения и не должно быть обязательным: это должно решать каждая община или учебное заведение индивидуально и добровольно.

Среди других преимуществ от установки видеокамер в школах – это дисциплинирование учащихся и педагогов.

"Эксперименты за границей доказали, что в учебных заведениях, где были установлены камеры или где учителя определенное время носили камеры на себе, поведение учеников улучшалось, ведь они знали, что их действия и поведение в любой момент могут быть сняты на камеру", – объяснил омбудсмен.

Горбачев предполагает, что наличие камер будет предотвращать деструктивное поведение, вандализм и будет противодействовать курению в школах, а также будет фиксировать и раскрывать преступления, в частности кражи и т.д.

Недостатки видеонаблюдения за уроками

В то же время, по его мнению, из-за несовершенного законодательства при установке видеокамер в школах могут возникать сложности в разрешениях, ведь процедуры защиты персональных данных очень сложны.

Также установка видеокамер и осуществление видеонаблюдения и видеофиксации потребует значительных дополнительных средств.

Образовательный омбудсмен подчеркнул, что следует провести исследования учащихся и учителей относительно возможности и целесообразности внедрения видеонаблюдения и видеофиксации в учебных заведениях.

Как это работает в школах за границей

В ведомстве также собрали опыт разных стран по использованию видеонаблюдения в учебных заведениях.

Великобритания

Школы в Великобритании решают вопрос об установке камер индивидуально, учитывая мнение администрации, родителей и учителей. Камеры обычно сохраняют запись примерно 30 дней, все права учащихся защищены. И школьники, и родители имеют право проверять любое видео.

Большинство камер видеонаблюдения в школах устанавливают вне здания или коридора, чтобы зафиксировать преступления. В классах, туалетах и раздевалках камеры отсутствуют.

Кроме того, Школа, использующая видеонаблюдение, должна иметь соответствующие вывески, сообщающие учителей, учеников и посетителей, за ними следящих.

Соединенные Штаты Америки

В ходе опроса 86% учащихся средней и старшей школы в США отметили, что в их школах установлены камеры видеонаблюдения. Однако в разных штатах действуют разные законы по наблюдению на территории учебного заведения.

В частности, там можно использовать видеокамеры для наблюдения за местами, где нет конфиденциальности – например, в коридорах или в открытых дворах. Кроме того, камеры в школах должны быть заметны.

В некоторых штатах школы, желающих записывать аудио с помощью видеокамер, должны проконсультироваться с местными правоохранительными органами и государственными служащими.

Канада

Некоторые школьные советы могут устанавливать видеонаблюдение для борьбы с проблемами насилия и вандализма в школах. Но этот вопрос породил беспокойство по поводу права на частную жизнь.

Там есть определенные инструкции, согласно которым школьные советы должны определить цель видеонаблюдения, например для защиты учащихся и персонала.

При введении видеонаблюдения необходимо разработать письменную политику, которая должна определять:

целые программы видеонаблюдения;

лиц, уполномоченных управлять системой;

места видеонаблюдения и время его проведения;

ограничение доступа к собранной информации по определенным лицам и обстоятельствам;

ограничение использования информации для целей, для которых она была собрана – безопасность работников и учащихся и предотвращение преступной деятельности;

процедуры доступа учащихся и персонала к личной информации – право, гарантированное законодательством, с определенными исключениями.

В этой стране также действуют определенные правила – камеры можно размещать только в тех местах, где это необходимо, но нельзя в раздевалках и туалетах. Также должны быть знаки о том, что территория находится под видеонаблюдением.

Франция

Во Франции законодательство разрешает установку камер безопасности в школах, но в соответствии с очень четкими критериями. В школах камеры могут снимать только оси движения или входы, выходы. Категорически запрещается снимать классные комнаты, площадку, двор, туалеты, столовую и т.п. в часы работы школы.

Разрешается снимать школьное здание извне (территорию вокруг заведения, общественную дорогу). Требования к видеонаблюдению зависят от местоположения камеры. Но всегда следует сообщать о том, что ведется видеофиксация.

Для детского сада начальной школы решение об установке камер принимает муниципалитет. Относительно средней школы (колледжа или старшей школы) – решение принимает директор учреждения по согласованию с советом директоров.

Израиль

Одним из элементов обеспечения безопасности учебных заведений Израиля является установка камер видеонаблюдения, однако это не обязательно, а также должно сохранять права на конфиденциальность учеников и учителей.

Камеры разрешается размещать внутри и на периферийной территории учебного заведения (входные ворота, ограждения), чтобы обеспечить безопасность и предотвратить проникновение посторонних лиц.

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Решение о размещении камер на внутренней территории школы принимает директор учебного заведения с согласованием с директором округа. Решение об установке камер в периферийной зоне принимает владелец школы или местное управление образования.

Установка камер в школах Украины: что известно

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич говорит, что видеофиксация необходима для установления нарушений в школах. По ее словам, видео не будут не обнародовать в соцсетях или в СМИ, но смогут использовать для доказательства в суде.

По мнению депутата, видеофиксация будет иметь следующие преимущества:

противодействие буллингу и мобингу;

защита от ложных обвинений;

фиксация и раскрытие краж;

данные об инцидентах между учащимися и педагогами.

Кроме того, Констанкевич назвала и недостатки, среди которых сложность защиты персональных данных, значительная стоимость оборудования и несовершенство законодательства (необходимо согласие всех участников образовательного процесса).

Мнения родителей по поводу такой инициативы разделились. Кто-то считает, что это хорошая идея, поэтому поддерживают ее. В то же время другие говорят, что обучение не должно проводиться под наблюдением, как в тюрьме, потому что это будет создавать стресс для детей.