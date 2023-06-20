У КМДА розповіли, чи існують графіки чергування учителів в укриттях
Джерело:Департаменті освіти і науки КМДА
Департамент освіти і науки КМДА не створював і не надавав графіків чергувань вчителів в укриттях столиці. Інформація, яка шириться мережею, є неправдивою.
Також у КМДА нагадали, що, відповідно до наказу Департаменту освіти та науки, під час повітряної тривоги укриття у навчальних закладах, що позначені на мапі укриттів Києва, мають бути відчинені. За це відповідає сторож закладу.
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У КМДА простували фейк про чергування учителів в укриттях
Під час повітряної тривоги в Києві за допуск до укриття у школах також відповідає сторож навчального закладу.
Охороняють укриття мобільні групи патрульної поліції та муніципальної охорони. Якщо є потреба, їх викликає до школи за допомогою "тривожної кнопки" відповідальний працівник.
В освітньому департаменті КМДА також додають, що комунальні заклади освіти столиці вже тривалий час оснащені "тривожною кнопкою" та камерами відеоспостереження.
Важливо Чи повинні вчителі чергувати у шкільних укриттях: роз'яснення омбудсмена
Чи повинні вчителі чергувати у шкільних укриттях
- Днями з'явилося повідомлення про те, що учителів окремих навчальних закладів Києва змушують чергувати у шкільних укриттях уночі.
- На ситуацію відреагував освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
- Він заявив, що під час дії режиму воєнного стану певні права громадян можуть обмежити. Але важливо, щоб залучення до чергувань педагогів відбувалося з дотриманням чинного законодавства, уточнив освітній омбудсмен.
- За словами Горбачова, педагогів не можуть примусово залучити до чергування в укритті. Їх можуть перевести, власне, на таку роботу. Оплата праці повинна бути не нижче середньої, ніж була на попередній посаді.
- Понаднормові роботи, згідно з законодавством, в Україні заборонені.