У КМДА розповіли, чи існують графіки чергування учителів в укриттях

20 червня 2023, 17:05
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Джерело:

Департаменті освіти і науки КМДА

Департамент освіти і науки КМДА не створював і не надавав графіків чергувань вчителів в укриттях столиці. Інформація, яка шириться мережею, є неправдивою.

Також у КМДА нагадали, що, відповідно до наказу Департаменту освіти та науки, під час повітряної тривоги укриття у навчальних закладах, що позначені на мапі укриттів Києва, мають бути відчинені. За це відповідає  сторож закладу. 

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Під час повітряної тривоги в Києві за допуск до укриття у школах також відповідає сторож навчального закладу. 

Охороняють укриття мобільні групи патрульної поліції та муніципальної охорони. Якщо є потреба, їх викликає до школи за допомогою "тривожної кнопки" відповідальний працівник. 

В освітньому департаменті КМДА також додають, що комунальні заклади освіти столиці вже тривалий час оснащені "тривожною кнопкою" та камерами відеоспостереження.

Важливо Чи повинні вчителі чергувати у шкільних укриттях: роз'яснення омбудсмена

Чи повинні вчителі чергувати у шкільних укриттях

  • Днями з'явилося повідомлення про те, що учителів окремих навчальних закладів Києва змушують чергувати у шкільних укриттях уночі.
  • На ситуацію відреагував освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
  • Він заявив, що під час дії режиму воєнного стану певні права громадян можуть обмежити. Але важливо, щоб залучення до чергувань педагогів відбувалося з дотриманням чинного законодавства, уточнив освітній омбудсмен.
  • За словами Горбачова, педагогів не можуть примусово залучити до чергування в укритті. Їх можуть перевести, власне, на таку роботу. Оплата праці повинна бути не нижче середньої, ніж була на попередній посаді.
  • Понаднормові роботи, згідно з законодавством, в Україні заборонені.
Автор: Марія Волошин