Свято має кілька цікавих назв: як в Україні називають Великдень

Сьогодні, 5 травня, більшість українців святкує Великдень. Це свято, до слова, має різні назви.

Тож Освіта 24 пропонує вам запам'ятати, як ще можна називати це світле свято. А також нагадаємо вам, як вітаються на Великдень.

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Як в Україні ще називають Великдень

Так, мовознавці інформують, що Великдень ще можна називати так:

Великодень;

Великодні свята (святки);

Світла (Свята) Неділя;

за церковним календарем – Свята Пасха;

Воскресіння Господа Ісуса Христа.

Свято сприймають як символ загального відродження та оновлення. Великдень, до слова, святкують в Україні ще з X століття.

У перший день свята українці вітають одне одного словами "Христос воскрес!" і чують у відповідь "Воістину воскрес!".

Вважають, що в цей день свячене яйце як символ життя набуває магічної сили.

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